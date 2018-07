Es ist das Ende einer Ära: Den Musikkanal MTV können bald nur noch zahlende Kunden sehen. Das Programm wird ab dem kommenden Jahr ausschließlich als kostenpflichtiger Abosender auf digitalen Kabel-, Satelliten- und Breitbandplattformen angeboten. Das Unternehmen MTV Networks bestätigte einen entsprechenden Bericht der Financial Times Deutschland (FTD) .

Im Gegenzug dafür soll der Schwesternsender Viva zum zentralen Musik- und Entertainmentkanal im frei empfangbaren Fernsehen umgebaut werden. "Viva wird zum Schaufenster unserer Programmwelt", sagte Dan Ligtvoet, Deutschlandchef von MTV Networks. Zudem soll es mit MTV brand new künftig wieder einen reinen Musiksender geben.

MTV Networks ist Teil des US-Medienkonzerns Viacom. Im deutschen Fernsehen sendet die Gruppe die Programme MTV, Viva, den Kinderkanal Nickelodeon und Comedy Central. Im frei empfangbaren Fernsehen haben MTV und Viva derzeit einen Marktanteil von 1,8 Prozent bei den Zuschauern zwischen 14 und 29 Jahren.

MTV ist der erste etablierte Sender in Deutschland, der sein Geschäftsmodell von Werbefinanzierung auf Bezahlangebot umstellt. Von der Umwandlung erhofft sich das Unternehmen mehr Wachstum. "Die Pay-TV-Landschaft in Deutschland wird in den kommenden Jahren stark wachsen", sagte Ligtvoet.

Bei der Suche nach zusätzlichen Erlösquellen setzen Fernsehsender zunehmend auf Abogebühren. ProSieben-Sat.1 unterhält unter anderem den Pay-TV-Kanal Sat.1 Comedy. Die RTL-Gruppe betreibt gleich drei digitale Abosender. Nach Angaben der FTD will Konzernchef Gerhard Zeiler mittelfristig etwa die Hälfte der Umsätze aus nicht werbeabhängigen Quellen erwirtschaften.