King of Queens und Vince Vaughn, bekannt aus Konfektionsromanzen, die stets erstaunlich schnell in der Videothek ausliegen.

Da muss man jetzt durch. Ron Howard hat verfilmt, was Mario Barth schon lange weiß, nämlich: Mannsein ist das Allergrößte. Um diese Weisheit unters Publikum zu bringen, hat er zwei der zumindest physisch umfangreichsten Hollywoodfachkräfte für seinen Film begeistert. Kevin James, bekannt aus der Sitcom

Doch zunächst zur Handlung. Ronny (Vaughn) und Nick (James) sind Freunde aus Collegetagen. Gemeinsam entwickeln sie Elektromotoren, solche, die laut und böse klingen. Von einer großen Firma bekommen sie einen Auftrag mit einer ehrgeizigen Deadline. Kurz danach sieht Ronny, wie Nicks Ehefrau Geneva (Winona Ryder) sich mit einem anderen vergnügt. Und hier sitzt das Dilemma. Soll Ronny es seinem Kumpel sagen oder lieber nicht? Gefährdet er damit ihren Auftrag? Soweit das angepasste, aber traditionelle Sujet: der Liebesverrat und seine Folgen.

Daraus ließe sich Stoff für allerhand Irrungen schöpfen, für selbstvergessenes Weh und Ach. Es böte hinreichend Anlass zu Situationskomik, zu boshaften Wortwechseln, zu denkwürdigen Kommunikationsdesastern und anderem Amüsemang, das in Sendungen wie 30 Rock oder How I Met Your Mother nahezu zur Perfektion gefunden hat. Kurzum: Dieser Stoff birgt Originalität, die dem verblassten Genre der Hollywoodkomödie gut stünde.

Allerdings ist Ron Howard – lässt man seine Dan-Brown-Verfilmungen beiseite – ungeübt in diesem Fach. Während er die Jungfrau am Haken ins Kino wuchtete, lachte man in Deutschland über Ottos ersten Film. In Erinnerung geblieben sind seine Blockbusterdramen Apollo 13 oder Frost/Nixon , für A Beautiful Mind gab's 2002 gar den Regie-Oscar. Ernüchternd ist daher, was ein derart prämierter Regisseur aus so einer dankbaren Geschichte macht. Und entsetzlich geradezu, was er offenbar für Humor hält. Sportmetaphern, Sportwagenmetaphern, sackende Bauchansätze und obendrein die verbale Flatulenz einer Queen Latifah. Ohne Satire, sondern ganz affirmativ. Dazu wird Brusthaarrock serviert.

Unterdessen driftet Ronny allgemach in den Wahn. Er stellt Geneva nach und randaliert in der Wohnung ihres Liebhabers, eines feingeistigen Rowdys. Nick lässt sich in dubiosen Massagesalons verwöhnen. Und Ronnys eigene Freundin (Jennifer Connelly) sitzt standby verständnisvoll im Designerdekor. Denn Frauen sind ja entweder niederträchtig oder schauen devot dem Männersindso zu, das der Film zelebriert. Wegen der Löcher im Plot spricht jemand ins iPhone, tippt auf einem iPad oder drückt auf dem MacBook herum – damit immerhin Steve Jobs seinen Spaß hat. Bis sich schließlich alle minimalen Verwicklungen in einer finalen Prügelei und dem versöhnlich Gedröhn eines Automotors auflösen. Was war jetzt noch mal mit der Ehefrau? Ach, Weiber halt.

So vergehen anderthalb Stunden, in denen Ron Howard die Welt wenigstens um eine Ansicht bereichert hat, nämlich Winona Ryders blanken Hintern. Aber falls die Branchengesetze es so wünschen, freut sich das Publikum schon bald auf Noch dickere Freunde und Allerdickste Freunde . Hoffentlich auch in 3D.