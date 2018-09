Inhalt Seite 1 — Die Ballade vom Lada Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Es ist ein zärtliches Ritual, wenn Maxim seinen Wagen für den Start vorbereitet. Erst zündet er die Lötlampe an und wärmt mit ihr den Motorblock von unten an. Dann nimmt er die Starterkurbel und dreht den Motor ein paar Mal von Hand durch, damit sich das Öl überall verteilt hat, bevor der erste Treibstoff in den Zylindern explodiert. Das alles geschieht irgendwo im russischen Winter, in einem kleinen Schuppen.

Maxims Wagen ist ein Lada, genauer, ein 2101. Das Original, einer der ersten, der 1970 das Werk verlassen hat. Maxim hat ihn zur Hochzeit geschenkt bekommen. Ab und zu fährt mit ihm durch den Schnee in die Stadt, Konfekt und Blumen kaufen für seine Frau Tajana.

"Lada" ist das russische Wort für "Geliebte". Seit 40 Jahren wird der Wagen gebaut. Er ist überall da eckig, wo heutige Autos rund sind. Seine Stoßstangen sind aus verchromtem Stahl statt aus Kunststoff und im Innenraum sieht man ein dürres Lenkrad und schwarzen Kunststoff statt Navigationssystem und leuchtenden Displays.

Wer will, kann ihn heute noch neu kaufen. Doch aus dem Vorzeigewagen der Sowjetunion ist ein Auto der Armen und Abgehängten geworden. Selbst der Verkäufer vermag über den Lada nur zu sagen, dass er billig und anspruchslos ist. Und ein Liebhaberstück für einige, die ihn pflegen und aufmotzen. Die aber natürlich noch einen Zweitwagen für den Alltag haben – einen Importwagen.

An dem Lada lässt sich sehr gut Geschichte spiegeln. Und genau das ist es, was die Dokumentation Ballada tut. In seiner Ballade über den Lada erzählt der deutsche Filmemacher Andreas Maus von dem Wagen, indem er von denjenigen berichtet, die heute in ihm unterwegs sind.

Zum Beispiel von Murad, dem armenischen Schwarztaxi-Fahrer auf den Straßen von Moskau. Mit seinem "Schwälbchen" hat er innerhalb eines Jahres die Erde umrundet, ohne dabei die Stadt zu verlassen. Oder die des alten Michail Ivanovitsch, dessen Karriere als Lehrer mit dem Ende der Sowjetunion vorbei war. Heute hält er sich über Wasser, indem er Milch verkauft. Den Beifahrersitz seines Ladas hat er ausgebaut, damit seine Ziegen besser ins Auto passen. Und dann gibt es da noch die entlassenen Arbeiter des Lada-Werks in Togliatti, die ihren Wagen die Treue halten und in einer Garage tief unter der Erde schrauben, trinken und feiern.