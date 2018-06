Steve McQueen in einem Ford Mustang, verfolgt von Killern in einem Dodge Charger: Für die Inszenierung dieser fast zehnminütigen Verfolgungsszene durch die Straßen von San Fransisco wurde der britische Regisseur Peter Yates weltberühmt. Gleich in seiner ersten erfolgreichen Hollywood-Produktion, in Bullitt, gelang dem 39-Jährigen dieses Kunststück. Nun, 42 Jahre später, ist er nach langer Krankheit in London gestorben.

1929 im englischen Aldershot geboren, begann Yates seine Karriere als Regie-Assistent und arbeitete in den 1950er Jahren als Theaterregisseur. Bald darauf wechselte er von der Bühne zum Film und debütierte dort mit dem Popmusical Summer Holiday. In der Hauptrolle: Cliff Richards, der damit seinen Hit für die Leinwand umsetzte.

Spätestens 1967 wurde auch Hollywood aufmerksam auf den Briten. Dessen dritte Regiearbeit Robbery über den Postzugraub von Ronnie Biggs begann ebenfalls mit einer atemberaubenden Autoverfolgungsjagd – und trug ihm schließlich den Bullit-Job ein.

Oscar-nominiert wurde er für die Teenagerstudie Breaking Away (Vier irre Typen, 1979) und das Theaterdrama The Dresser (Ein ungleiches Paar, 1983).

Yates hinterlässt seine Frau Virginia Pope sowie einen Sohn und eine Tochter.