Der Film The King's Speech hat sich nach seiner Erfolgsreise durch die Kinos auch bei der Verleihung der Bafta-Filmpreise durchgesetzt. Für seine Rolle des stotternden Königs Georg VI. ist Colin Firth in London als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. Seine Darstellung des Vaters von Königin Elizabeth II. hatte Firth zuvor bereits den Golden Globe eingebracht. Für ihre Nebenrollen wurden Helena Bonham Carter als Königin-Mutter und Geoffrey Rush als der Sprechtherapeut des Königs mit dem britischen Filmpreis ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen gab es für die Beste Musik und das Beste Drehbuch. Auch in den Königskategorien Herausragender britischer Film und Bester Film konnte sich The King's Speech behaupten.

Die Verleihung der Bafta-Filmpreise ist einer der Höhepunkte des Jahres in der britischen Filmindustrie und dient auch als Stimmungsbarometer für die Oscars.

Obwohl The King's Speech wegen seines vergleichsweise geringen Budgets von rund 17,3 Millionen Pfund auch bei den Baftas immer wieder als kleiner Film bezeichnet wurde, entwickelte er sich zum Überraschungserfolg. Bei den Golden Globes war aus sieben Nominierungen zwar nur ein Preis geworden – der für Colin Firth als Bester Schauspieler. Doch nach dem Bafta-Erfolg wächst jetzt die Hoffnung auf einen Oscar.



Gefeiert wurde auch die Harry-Potter-Serie, die die britische Filmindustrie seit Anfang des Jahrtausends wieder stärker ins Rampenlicht gebracht hatte. Die Autorin der Zauberbücher, Joanne K. Rowling, nahm die Sonderauszeichnung für den Herausragenden britischen Beitrag persönlich entgegen.



Hollywood-Filme kamen relativ bescheiden weg. Für den Facebook-Film The Social Networkgab es einen Bafta-Preis für das Beste Drehbuch nach Literarischer Vorlage und den Schnitt. Leonardo DiCaprios Inception über surreale Parallelwelten in den Köpfen der Menschen wurde unter anderem für Klang und Visuelle Spezialeffekte ausgezeichnet. Beste Schauspielerin wurde wie bereits bei den Golden Globes Natalie Portman für ihre Rolle als von ihrem Perfektionsdrang gejagte Ballerina in Black Swan.



Anders als in den Jahren davor war Deutschland bei den diesjährigen Baftas kaum vertreten. Deutsche waren zwar in den Kategorien Beste Musik und Animationskurzfilm nominiert, gingen aber leer aus. 2010 war der Österreicher Christoph Waltz für seine Rolle als charmant-zynischer SS-Mann in der Kriegsgroteske Inglourious Basterds von Quentin Tarantino als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden. Die deutsch-österreichische Produktion Das weiße Band ging leer aus.



In einem Rückblick auf die Verstorbenen der Filmindustrie der vergangenen Monate wurde auch des deutschen Produzenten Bernd Eichinger gedacht, der Ende Januar im Alter von 61 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt gestorben war.