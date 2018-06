Frage: Herr Kosslick, Filme verraten etwas über die Befindlichkeit der Welt. Welches sind ihre aktuellen Sorgen und Sehnsüchte?

Dieter Kosslick: Zunächst dachten wir, das Hauptthema wird diesmal die Frage, wie sozial eigentlich das "social network" ist. Wie kommunizieren und begegnen wir einander in Zeiten von Facebook und Smartphone? Viele Filme thematisieren das, wir zeigen auch den von Ridley Scott produzierten, Youtube-generierten Film Life in a Day . Künstlerisch besonders gewagt ist Miranda Julys Wettbewerbsfilm The Future , in dem die Protagonistin ständig mit zwei Notebooks hantiert oder wie man das nennt, ich hab ja bis heute keins …

Frage: Ein Festivalchef ohne Computer, ist das Ihr Ernst?

Kosslick: Das heißt ja nicht, dass ich keine Informationen aus dem Netz bekomme. Meine Mitarbeiter sind natürlich online. Aber zurück zum Programm. Wir haben festgestellt, dass es eine Vielzahl von Themen gibt, es ist ein disparates, also vielseitiges Programm. Im Action-Thriller Unknown , in Berlin gedreht, kracht es derart, dass man sich Sorgen um die Friedrichstraße macht. Und im koreanischen Wettbewerbsfilm Kommt Regen, kommt Sonnenschein gibt es die komplette Stille. Die Familie ist als Sujet natürlich wieder dabei: Wie funktional oder dysfunktional ist sie, was stimmt in der Keimzelle der menschlichen Gemeinschaft nicht? Bisher war sie Zufluchtsort vor der Globalisierung, jetzt geht es eher darum, ob sie als Modell überhaupt noch taugt. Wir haben Newcomer und archaisches, fast religiöses Kino von Bela Tarr, es gibt alte Stoffe, neu erzählt, etwa in El Premio über die argentinische Militärdiktatur.

Frage: Taucht die Finanzkrise noch auf?

Kosslick: Den ultimativen Krisenfilm gibt es gleich am zweiten Festivaltag: In Margin Call spielt ein großartiger Kevin Spacey den CEO einer Investmentbank, in der Nacht vor dem Crash. Die Nacht davor ist immer interessant. Aber sonst ist die Krise verschwunden – eigentlich seltsam.

Frage: Nur 16 Wettbewerbsfilme, und der Eröffnungsfilm, True Grit von den Coens ist keine Weltpremiere, er läuft längst in Amerika. Miranda Julys Film lief schon in Sundance, das verbat sich die Berlinale bisher.

Kosslick: Es waren 17 Filme, einer ist weggefallen. Wir haben das Programm im Berlinale-Palast bewusst kompakter gestaltet, erstmals zeigen wir als Abschlussfilm den Gewinner des Goldenen Bären. Ein Wettbewerb mit 16 bis18 Filmen erlaubt Jury und Kritikern zudem eine intensivere Auseinandersetzung mit den einzelnen Filmen. Cannes zeigt regelmäßig maximal 18 Wettbewerbsfilme. Und bitte nicht das historische Gedächtnis ausschalten: Amerikanische Weltpremieren waren auf der Berlinale schon immer die Ausnahme, das hat mit den Oscars zu tun. Aber wir hatten schon welche, etwa Scorseses Shutter Island im letzten Jahr.

Frage: Es gibt immer mehr Festivals, neu sind Abu Dhabi, Dubai oder Doha, sie sind teils mit viel Geld zusammengekauft. Und immer mehr Filme kommen immer schneller ins Kino. Welche Folgen hat dieser überhitzte Markt für die Berlinale?

Kosslick: Die vielen Festivals machen unsere Arbeit nicht einfacher, aber keine Sorge, es gibt weltweit noch genügend interessante Filme für die drei Großen, Cannes, Venedig und Berlin. Die Umlaufgeschwindigkeit ist in der Tat extrem schnell geworden, manchmal kommt man in Berlin vor lauter Gala-Premieren kaum nach. Vor zehn Jahren konnte man im Oktober einen Film sehen, ihn im November einladen, und im Februar kamen die Stars. Heute wartet keiner mehr monatelang.

Frage: Vielleicht brauchen die Filme die Festivals ja nicht mehr so dringend.

Kosslick: Ich habe noch keinen Regisseur erlebt, der sich nicht freut, wenn wir ihn einladen!