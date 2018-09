1/9 Einen Ehren-César für Quentin Tarantino. Der US-Regisseur erhielt ihn mit erst 47 Jahren - für sein Lebenswerk 2/9 Die großen Gewinner des Abends: der Film des französischen Regisseurs Xavier Beauvois (li.) bekam gleich drei Césars: für den Besten Film, den Besten Nebendarsteller, Michael Lonsdale (re).. 3/9 ... und die Beste Kameraführung für Caroline Champetier 4/9 Als beste Schauspielerin wurde die Französin Sara Forestier gewählt. Sie spielt die Hauptrolle in Michel Leclercs Film "Le Nom des Gens" ("Der Name der Leute") 5/9 Der Franzose Eric Elmosnino gewann den Preis als Bester Schauspieler für seine Rolle als französisches Nationalsymbol Serge Gainsbourg. Der Film "Gainsbourg - Der Mann, der die Frauen liebte" wurde auch als Bester Erstlingsfilm ausgezeichnet 6/9 Der französische Regisseur Jacques Cluzaud bekam den César für den Besten Dokumentarfilm "Oceans" ("Unsere Ozeane") 7/9 Der venezolanische Schauspieler Edgar Ramirez freut sich über seine Trophäe als bester Newcomer in Olivier Assayas Film "Carlos - Der Schakal" 8/9 Etwas schüchtern nahm Leila Bekhti ihre Auszeichnung als Beste Nachwuchsdarstellerin im Theatre du Chatelet in Paris entgegen. Sie spielt in dem Film "Tout ce qui brille" mit 9/9 Roman Polanksi nimmt den César für die beste Regie entgegen. Sein Film "Der Ghostwriter" wurde zudem für das beste adaptierte Drehbuch, den besten Schnitt und die beste Filmmusik ausgezeichnet

Die Zutaten sind überall die gleichen: ein Theater als Austragungsort (in Paris war es das Théâtre du Chatelet), davor weiträumige Absperrungen, um den nacheinander eintreffenden Stars den großen Auftritt vor möglichst kreischendem Publikum zu ermöglichen. Bekreischt wurde in Paris allerdings gerade mal die Ankunft des amerikanischen Regiestars Quentin Tarantino, der mit seinen immerhin bereits 47 Jahren einen Ehren-César erhalten sollte.

Wenn Ricky Gervais bei den Golden Globes vorgemacht hat, wie man diese alljährlich stattfindenden Selbstbeweihräucherungen ordentlich aufmischen kann, so hat der Moderator des Abends, der Schauspieler Antoine de Caunes, sich daran jedenfalls kein Beispiel genommen. Oder sein Versuch ist daneben gegangen – ein Schicksal, das viele seiner Gags an diesem Abend teilen würden.

Große Gewinner gibt es ebensowenig wie große Überraschungen. Von Menschen und Göttern , die Geschichte von sieben französischen Trappistenmönchen, die 1996 von islamischen Terroristen in Algerien entführt und ermordet wurden, war mit elf Nominierungen der große Favorit und wird erwartungsgemäß zum besten Film gekürt. Als Ausgleich dazu wird Roman Polanski, dessen The Ghost Writer ebenfalls als bester Film nominiert war, als bester Regisseur ausgezeichnet. Die französischen Kollegen honorieren diese Wahl mit standing ovations. Fast könnte man dies als kleine Trotzreaktion der französischen Filmschaffenden gegen die vermeintlich übermächtigen USA empfinden. Schließlich hatte die amerikanische Justiz im September 2009 versucht, den in Frankreich lebenden Regisseur für seinen Vergewaltigungsprozess ausliefern zu lassen . Seinen Film hatte Polanski fertiggestellt, während er in der Schweiz unter Hausarrest stand.

Deswegen ist es fast ein wenig verwunderlich, dass als bester ausländischer Film The Social Network ausgezeichnet wird. Und dass zwei seiner Mitbewerber, Inception und Invictus , ebenfalls Blockbuster aus US-Produktion waren.

Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte , die poetische Biographie von Serge Gainsbourg, wird als bester Erstlingsfilm geehrt. Sein Regisseur, Joann Sfar , war bis dahin nur als Comiczeichner bekannt gewesen. Er hat den César ebenso verdient wie Eric Elmosnino den seinen für die grandiose Darstellung des französischen enfant terrible. Dass dafür Gérard Depardieu für seinen Pensionistenfilm Mammut leer ausging, ist ausnahmsweise zu verschmerzen. Depardieu war auch erst gar nicht zu den Césars erschienen.

Als beste Darstellerin wurde Sara Forestier prämiert, die in Le nom des gens (Der Name der Leute) mit politisch rechts orientierten Männern ins Bett geht, um sie "umzudrehen". Sie bedankt sich in ihrer Rede unter anderem bei ihrer Glücksunterwäsche, worauf man sich doch fragt, ob Catherine Deneuve ähnlich reagiert hätte, wäre sie für Potiche geehrt worden. Darin spielt sie die Gattin eines Fabriksbesitzers, die von einem gemütlichen Leben als Trophäenfrau plötzlich in jenes der Unternehmerin geworfen wird. Man hätte ihr dafür einen César gegönnt, nicht nur wegen der Unterwäschenfrage.