ZDF-Moderator Thomas Gottschalk hat am Samstagabend in seiner Show "Wetten, dass..?" angekündigt, im Sommer zum letzten Mal die Unterhaltungssendung zu moderieren. Seit dem schweren Unfall des Kandidaten Samuel K. im Dezember liege für ihn "ein Schatten auf der Sendung", der es ihm nicht ermögliche, so fröhlich zu sein wie bisher, sagte Gottschalk in Halle an der Saale. Die laufende Staffel wolle er aber zu Ende bringen und mit der Sommersendung auf Mallorca abschließen.

Bei der letzten "Wetten, dass..?"-Ausgabe vor zehn Wochen war in Düsseldorf der Wettkandidat Samuel K. schwer gestürzt, er ist seitdem gelähmt. Gottschalk hat den Kandidaten nach eigenen Angaben am Mittwoch in der Schweizer Reha-Klinik besucht, in der der junge Mann aus Baden-Württemberg behandelt wird. Danach sagte er der Bild-Zeitung: "Samuel ist unglaublich tapfer. Er gibt die Hoffnung nicht auf und hat nur ein Ziel: Ich lauf hier raus! Ob er es erreicht, kann heute niemand sagen."

Gottschalk präsentiert die Familiensendung seit 1987, unterbrochen von neun Shows mit dem Entertainer Wolfgang Lippert in den Jahren 1992/93. Mit seinem Rückzug im Sommer erreiche er damit leider nicht die gleiche Amtszeit wie der zurückgetretene ägyptische Präsident Hosni Mubarak, scherzte der Entertainer.

Seit Oktober 2009 hat der 60-jährige Gottschalk die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (34) als Co-Moderatorin an seiner Seite. Sie will auch nach Gottschalks Ausscheiden weiter "Wetten, dass..?" moderieren.

ZDF-Intendant Markus Schächter bedauerte die Entscheidung Gottschalks, zollte ihr zugleich aber auch Anerkennung und Respekt. Sowohl Thomas Gottschalk als auch "Wetten, dass..?" blieben dem ZDF-Publikum erhalten. "Wir planen mit ihm neue Formate für das kommende Jahr und werden jetzt in Ruhe über die Nachfolge in der Präsentation von 'Wetten, dass..?' ab 2012 beraten und entscheiden", sagte Schächter.

ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut setzt auf die Macht des Publikums, um Gottschalk zum Bleiben zu überreden. "Ich hatte immer noch gehofft, er würde es sich überlegen, als er mir und dem Intendanten kurz vor Weihnachten seine Entscheidung mitteilte. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt", sagte Bellut unmittelbar nach dem Ende der Sendung.