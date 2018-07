Vor Stotterern im Fernsehen hatte ich immer Angst. Womöglich, weil es mich daran erinnert, wie die eigene Zunge flattert, das Wort im Hals stecken bleibt und ewige Sekunden lang kein Laut über die Lippen will. Vielleicht liegt's auch am Fernsehen selbst: Kaum eine Sitcom ohne Flitzpiepe, die nicht einfältig auf Konsonanten kaute. W-W-W. So hört sich das meistens an. Apropos: Im Internet kursieren viel bessere Stottererwitze. "Sagt ein Stotterer zum anderen: Hast Du mal 'ne Stunde? Ich will fünf Minuten mit Dir reden." Bücher, die sich dem Thema fernab fachlicher Betrachtung nähern, gibt es wenige. Aber jetzt kommt dieser Film.

The King's Speech erzählt von Albert, dem Prinz von York, der 1936 zu George dem VI. wurde. Wie oft begegnete er mir schon, grüßte mich von Sprachheilpraxispostern als vorbildlicher Sprechgestörter. Jetzt sehe ich ihn auf der Leinwand, in Gestalt von Colin Firth. Er muss seine erste öffentliche Rede halten. Das Mikrofon hört zu. Wie sich das K verkantet und das R in seinem Hals rotiert. Wie ein Wort in Trümmer fällt. Unbarmherzig klar hallt seine Stimme durch die Lautsprecher. Jedes Gurgeln, jedes Schlucken wird verstärkt, dazu das schwere Atmen. Und wie das aussieht: die Kiefermuskeln krampfen, das Gesicht macht, was es will. Die Menge glotzt den Stotternden an. Wer würde das nicht tun?



Englische Logopäden jubeln. Ein Segen sei dieser Film, so etwas habe es im Kino nie gegeben. Endlich traue sich das jemand! Sie haben Recht, und doch ist es seltsam: Als Stotterer versucht man jahrzehntelang, sich daran zu gewöhnen, wozu Buchstaben so fähig sind. Dass sie Furcht einflößend sein können, wenn sie sich plötzlich auftürmen, mit Strichen, Schnörkeln und Serifen. Er probiert's auf Schleichwegen um sie herum, im Hürdenlauf über sie hinweg, mal mit Singen oder Flüstern – dafür haben sperrige Laute nämlich eine Schwäche. Und auf einmal steht da ein Schauspieler wie Colin Firth und will genau das Gegenteil. Er sucht das Stakkato, möchte lernen, wie es sich anfühlt und wie er dabei gucken muss, damit es möglichst echt aussieht. Eine ungeheuerliche Idee. Noch ungeheuerlicher ist, dass es ihm gelingt. Fast hätte ich geschrieben: Colin Firth stottert ziemlich gut.

Wir folgen seinem Albert ins nebelgraue Vorkriegslondon. Die Sprachheilkunde steckt noch tief in der Antike, in den Irrglauben von dazumal. Albert soll viel rauchen, damit sein Hals sich lockern möge. Dazu den Mund voll Kieselsteine nehmen, was schon Demosthenes kuriert habe. Helfen kann es Albert nicht. Er ist schon über 30, zweiter Thronfolger in der Linie, hinter seinem Bruder David, der ihn jederzeit verspottet. Schwerer wiegt nur die zornige Enttäuschung des Vaters: Ein Königssohn mit Sprechstörung sei nicht geeignet für die Krone.