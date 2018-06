Die Berlinale hat sich durch ihre eigenwillige Filmauswahl einen Ruf als Festival des deprimierenden Kinos erarbeitet. Besonders in der Rubrik "Panorama", die sich Independentfilmen widmet, geht es meist um Familien, die unter den Bedingungen des modernen Daseins zerbrechen. Um große Tragödien im Kleinen, oder um eine Gesellschaft, die ein Leben jenseits der Norm schwierig bis unmöglich macht. Erzählt wird zumeist in matten Farben, die Einstellungen sind lang und quälend, oft wird minutenlang geschwiegen.

Dass sozialkritisches, politisches Kino nicht diesem Raster folgen muss, sondern einfühlsam und lustig sein kann, beweist die junge französische Regisseurin Céline Sciamma in Tomboy – dem Eröffnungsfilm des diesjährigen Panoramas.

Es sind Sommerferien. Die zehnjährige Laure (wunderbar nüchtern: Zoé Héran) ist mit ihrer Familie umgezogen und muss sich nun mit den Kindern der neuen Nachbarschaft bekanntmachen. Allein: Laure will kein Mädchen sein. Sie ist ein "Tomboy", genetisch ein Mädchen, aber sonst ein Junge. Sie fühlt wie einer und benimmt sich wie einer. Und da so ein Neuanfang auch Chancen bietet, stellt sich Laure den Nachbarskindern als Mikaël vor und tastet sich über die Wochen des Sommers raufend und Fußball spielend mehr und mehr in ihre neue, befreiende Identität vor.

Natürlich ist dieser Sommer der Freiheit von kurzer Dauer. Laure weiht zwar nur ihre Schwester in ihr schwieriges Manöver ein. Aber ihr Leben als Junge steht letztlich auf wackligen Füßen. Während die anderen Kinder und vor allem ein an Mikaël interessiertes Mädchen namens Lisa auf keinen Fall von Laure wissen dürfen, sollen die Eltern nicht erfahren, dass Laure am Baggersee als Mikaël bekannt ist. Das Ende ist absehbar, aber der Weg dorthin wird eindrucksvoll geschildert. Die Freude an der Freiheit ist ähnlich greifbar wie die ständige Angst vor ihrem Ende.

Die eigentliche Qualität von Tomboy liegt vor allem in der Unaufgeregtheit und Wärme. Laure – beziehungsweise Mikaël – steht zwar vor den großen Fragen der Geschlechterpolitik, ist aber sonst wunderbar natürlich. Die Eltern werden als liebend und ehrlich verzweifelt gezeigt, können sich letztlich aber nicht in ihre Tochter einfühlen.

Durch diese Darstellung und ihre farbenfrohen Bilder wird Tomboy zu einem verhältnismäßig eingängigen, leichtfüßigen Film. Was bei einem Film, in dem es um Gender- und Transgender sowie um Homo- und Transsexualität geht, ja wirklich nicht selbstverständlich ist.

Einzig zu bemängeln ist, dass ausgerechnet die Familie der kleinen Laure über weite Strecken ein Abziehbild einer glücklichen Familie bleibt. Dramaturgisch mag es nachvollziehbar sein, sich bei dem Thema Transgender auf den Sommer einer Kindheit zu beschränken. Aber es lässt den Film bisweilen zu sanft, zu weich und unproblematisch erscheinen. Sowohl die durchweg guten jungen Schauspieler als auch die Handlung hätten dieses Mehr an Realität gut vertragen.