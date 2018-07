Inhalt Seite 1 — Panda, Papa und Panahi in Cannes Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Cannes ist Frühling, Sonne, Gaudi, Stars. Der Filmkritiker sitzt tags auf der Carlton-Terrasse, interviewt Penelope Cruz und Johnny Depp, während die livrierten Kellner Gangsta's Paradise und Sex on the Beach servieren. Nachts hastet er von Party zu Party – von der Millionärsvilla hoch über der Côte zur Hochseeyacht vor der Insel Sainte-Marguerite, bis die Sonne längst aufgegangen ist hinter Antibes. Und natürlich verschläft er dann wieder den Film, der nachher die Goldene Palme kriegt.

Dass die Wirklichkeit anders aussieht: tausendmal geschrieben, und tausendmal geradewegs in den Wind. Dass die Vorfreude auf dieses Festival, ja!, im Frühling und ja!, im Süden vor allem deshalb unkaputtbar bleibt, weil der Filmkritiker dort von früh bis spät immer wieder die besten Filme der Welt sieht: Es glaubt einem ja keiner.

Dass man am drittletzten Tag beim 8.30-Uhr-Film während des Vorspanns leicht schwächelt, weil man gestern nach der Spätvorstellung ausnahmsweise nicht rechtzeitig ins Bett gekommen ist und trotzdem für ein Meisterwerk sofort hellwach: Auch das allerseits abgeheftet als bloße Legende. Und doch: Es ist die Wahrheit des Filmkritikers in den keineswegs immer bequemen Kinosesseln von Cannes, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit.

Dieses Jahr hat die Vorfreude noch einmal gewonnen – dadurch, dass Jafar Panahi und Mohammad Rasoulof trotz Berufsverbots und drohender Haft im Iran ihre neuesten Filme nach Cannes schmuggeln konnten, per USB-Stick und per DVD. Und sie verbindet sich mit der Hoffnung, dass das Festival recht behält, wenn es auf seine "beschützende Funktion" setzt und die "Brüderlichkeit der Filmwelt" für alle politisch drangsalierten Künstler beschwört. Denn diese unter extrem bedrängten Umständen gedrehten Filme in Cannes zu sehen, als Lebenszeichen unerschrockener Kreativität, bedeutet, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Eröffnet wird mit Leichtem: Midnight in Paris , mit Owen Wilson, Marion Cotillard und vielen anderen mehr. Kann Cannes zum Start etwas Besseres widerfahren als die Liebeserklärung einen Regie-Superstars an Frankreich, so gallig-garstig sie – man weiß ja nie bei Woody Allen – auch ausfallen mag? Da darf das Land derzeit ruhig ein bisschen damit hadern, dass Carla Bruni-Sarkozy, die in dem Film eine kleine Rolle spielt, nun wohl doch auf den berühmten rotgepolsterten Stufen zum Festivalpalais fehlt. Stattdessen kann es sich auf Sarkozy freuen, dessen Weg zur Macht in Xavier Dullingers La conquête von Denis Podalydès gespielt wird – nunja, glamourmäßig ein schwacher Trost, aber immerhin ein Aufstieg im Protokoll.

Dafür fliegen Angelina Jolie und Dustin Hoffman in Cannes ein und werben für Kung Fu Panda 2 , obwohl der nicht mal in einer Nebenreihe läuft. Und auch Jean-Paul Belmondo ist endlich mal dabei und kriegt für seinen Auftritt auf den Stufen gleich einen Gala-Abend spendiert. Echte Wettbewerbsfilmgäste dagegen sind etwa Antonio Banderas (mit La piel que habito , dem neuen Almodóvar) und Kirsten Dunst, Charlotte Rampling und Charlotte Gainsbourg: Sie feiern mit Lars von Trier, der wegen seiner Flugangst womöglich wieder mal per Wohnmobil anreist, die Premiere von Melancholia . Nur: Darf man sich auf einen Film freuen, in dem ein Planet namens Melancholia auf die Erde zurast, noch dazu ausgedacht von Lars von Trier, der zuletzt die Welt mit Antichrist schockte ? Keine Frage: Man muss!