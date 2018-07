Mattia und Alice haben keinen Sex. Sie küssen sich nicht einmal. Sie zeigen sich gegenseitig ihre Narben, das ist die größte Intimität zwischen ihnen.

Zwei Menschen, die sich lieben, die aber unfähig sind, zueinander zu finden. Das ist das Thema von Paolo Giordanos gefeiertem Roman Die Einsamkeit der Primzahlen, der 2009 erschien. Der Schriftsteller vergleicht Mattia und Alice mit Primzahlzwillingen, die sich sehr nahe kommen, doch nie berühren.

Wie aber verfilmt man einen Roman, der beschreibt, wie sich zwei Menschen immer knapp verfehlen? Was Giordano mit der kunstvollen Spröde seiner Sprache gelang, stellt einen Regisseur vor eine äußerst schwierige Aufgabe.

Saverio Costanzo hat sie gelöst, so gut es geht. Er hat Giordano von Anfang an eng in die Produktion mit einbezogen, gemeinsam mit ihm das Drehbuch geschrieben und verändert. Während im Roman gleich zu Beginn die Kindheitstraumata beschrieben werden, die Alice und Mattia ihr Leben lang beherrschen, ist der Film fast vollständig als Rückblende erzählt.



Das ist aus Gründen der Dramaturgie unerlässlich, führt allerdings dazu, dass der Großteil des fast zweistündigen Films in der Kindheit und Jugend der beiden Protagonisten spielt. Man sieht Alices Mutter, die dauerrauchend in der Depression versinkt, den Vater, der dem Mädchen ständig seinen Willen aufzwingt und sie schließlich im Schneesturm auf die Skipiste schickt. Alice hat einen folgenschweren Unfall und verliert das Urvertrauen in ihre Eltern. Auch Mattia wird von seinen Eltern allein gelassen und zum Hauptverantwortlichen für seine behinderte Schwester erklärt. Eine Überforderung, die in einer Katastrophe mündet.

Beide Kinder setzen die Verletzungen der Kindheit in ihrem späteren Leben in Selbstverletzungen um. Alice wird magersüchtig, Mattia ritzt sich. Als ihn ein Klassenkamerad auffordert, sein Geheimnis zu erzählen, schneidet sich der Junge als Antwort die Hand auf.

Mit der Musik zu gut gemeint

Mattia und Alice, diese beiden versehrten Königskinder, erkennen ihre Verletzungen und nähern sich dadurch an. Im Roman tun sie es auf eine fast unmerkliche Art. Im Film wird leider die Holzhammermethode bemüht: Die beiden laufen in Zeitlupe aufeinander zu, und damit auch der Letzte versteht, dass hier eine schicksalhafte Begegnung stattfindet, hat der Regisseur noch einen blumigen Klangteppich unter die Szene gelegt.

Mit der Musik hat es Costanzo etwas zu gut gemeint. Im Bestreben, jedem Jahrzehnt im Leben von Mattia und Alice den richtigen Soundtrack zu verpassen, ballert er viele Szenen einfach mit Schlagern oder Technobeats zu. Dabei würde man als Zuschauer lieber in Ruhe dem Spiel der ausgezeichneten Hauptdarsteller folgen.