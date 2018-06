Vom Duschkopf prasselt das Wasser auf den Boden einer Duschkabine. Die Füße einer Frau (...) steigen ins Bild. Langsam hebt sich unser Blick und gleitet an ihrem Körper empor. Toni schäumt sich ihre Waden mit orangener Kernseife ein. Unser Blick hebt sich, wandert immer weiter an ihrem Körper entlang. Sie dreht uns ihren Hintern zu. Dann wendet sie sich wieder und wir sehen die gepflegte "Kurzhaarfrisur" ihres Intimbereichs. (...) Das vehemente Klopfen an der Tür des Bads unterbricht die aufgebaute Atmosphäre.

Die ersten Kapitel des Drehbuchs von Hotel Desire kann man schon im Internet lesen. Die Duschszene, die am Anfang stehen wird, ist auch schon gedreht – und sie endet keineswegs so sinnlich, wie sie anfängt. Eine Zahnbürste und Zahnpastaschaum spielen dabei eine wichtige Rolle.

Der Rest des Films ist noch nicht gedreht. Der Autor und Regisseur Sergej Moya und seine kleine Produktionsfirma Von Fiessbach Film hoffen, dass das Publikum ihr Projekt zum großen Teil vorfinanziert, Crowdfunding nennt sich das. 170.000 Euro sollen in den 80 Tagen vom Projektstart bis zum 23. August zusammenkommen, nach etwa der Hälfte der Zeit haben sie knapp 70.000 Euro.

Mindestens so ungewöhnlich wie die Finanzierungsidee ist das Thema des Films: Sex. An welchen erotischen deutschen Film erinnert man sich noch? Die flambierte Frau vielleicht. Das war 1983. Seitdem dient der Beischlaf meist als Beiwerk, als komödiantische Komplikation für Keinohrhasen oder als konstruierter Klebstoff für Tom Tykwers Drei , der eher Krebs, Medizinethik und Plastinate im Kopf hatte als private Körperwelten.

Sicher, es gibt ein paar Ausnahmen. Aber Hotel Desire will mehr sein als "nur" erotisch: Es sei ein "porNEOgraphischer Film", heißt es bei der beteiligten Produktionsfirma Teamworx , die sonst für ARD und ZDF Historienschinken à la Hindenburg oder Donna-Leon-Krimis dreht. Die Wortschöpfung bedeutet aus ihrer Sicht ein Werk , "in dem dramaturgisch sensibel und filmisch direkt das erregende Zusammenspiel von Sehnsucht, Lust, Begehren, Intimität, Sexualität, Sinnlichkeit und Spontanität erzählt werden soll – ohne Weichzeichner und ohne Rücksicht auf visuelle Vorschriften und Konventionen".

So ganz ernst gemeint sei die Wortschöpfung "PorNEOgrafie" nicht, sagt der Regisseur Moya: "Ich möchte mich nicht unbedingt am Porno messen. Mich stört eher, dass in Spielfilmen die Sexualität oft ausgeklammert wird. Es wird leidenschaftlich – Schnitt, Zigarette danach. Umgekehrt klammern auch Pornos ganz viel aus, die Emotionen, die Psychologie", sagt der 23-Jährige. Es gebe zwar künstlerisch anspruchsvolle Spielfilme, in denen expliziter Sex vorkommt – aber oft "missbraucht als Provokation, als Schockeffekt." Die Herausforderung für ihn sei, "dass der Zuschauer es als normalen Teil der Handlung empfindet, wenn er ein Geschlechtsteil sieht."

Die Hauptdarstellerin Saralisa Volm , die schon in Klaus Lemkes Fernsehfilm Finale viel von sich zeigte, sagt, warum sie sich auf den Film einlässt: "Die erotische Komponente ist etwas, das Toni passiert und sie berührt. Sex ist hier kein sinnfreies Element um seiner selbst Willen. Ich habe eigentlich keinen Bezug zu Pornos oder Erotikfilmen und sehe das in genau dieser Sinnlosigkeit begründet."