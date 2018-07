"Fritten!" schallt es in Richtung Norden. "Camemberts!" kommt es zurück. Glücklich sind die Völker, die ihre Feindseligkeiten auf die Identifikation des Gegners mit vermeintlichen Lieblingsspeisen heruntergedimmt haben. So wie im belgisch-französischen Städtchen Courquain, wo zu Beginn der neunziger Jahre höchstens noch beim Bier im Bistro gefrotzelt wird. Längst schieben die Grenzbeamten eine ruhige Kugel. Nur der belgische Zöllner Ruben Vandevoorde verteidigt mit Leib und Seele sein Vaterland. Deshalb ärgert sein französischer Kollege Mathias Ducatel den verbissenen Franzosenhasser gelegentlich mit dem Nachäffen des belgischen Zungenschlags. Wenn dagegen Vandervoorde sein Mütchen kühlen will, schikaniert er die Franzmänner, die zum billigen Tanken nach Belgien ’rüberfahren. Dabei sitzt sein Finger stets locker am Abzug seiner Dienstwaffe.

Ruben Vandervoordes Nerven sind zum Zerreißen gespannt, seit im Zuge des Schengener Abkommens die Öffnung der stationären französisch-belgischen Grenzen anberaumt ist. Von 1993 an, so befürchtet der nationalistische Eiferer, lässt sich die Invasion der Barbaren in sein kleines Königreich nicht mehr aufhalten.



Mit dem Spott über Essen und Sprechen hält sich Dany Boon in seiner neuen Komödie leider nicht lange auf. Nach dem Rezept seines Kassenhits Willkommen bei den Sch’tis , in dem ein südfranzösischer Postler bibbernd vor Angst ins unwirtliche Nordfrankreich strafversetzt wird, bleibt Boon zwar in der Gegend und inszeniert nun einen kleinen belgisch-französischen Culture Clash . Doch im Gegensatz zum Vorgängerfilm mit den zugespitzten, aber wiedererkennbaren Vorurteilen des Postbeamten wirken Vandervoordes Ressentiments ziemlich gaga. Pardon, liebe Belgier: für Außenstehende ist es ohnehin schwer, belgisch-französische Animositäten nachzuvollziehen. Vandervoordes Beißreflex gegen den übermächtigen Nachbarn aber erscheint als die pure Paranoia.

Doch vielleicht muss Benoît Poelvoorde, der als Regisseur der schwarzen Komödie Mann beißt Hund bekannt wurde, als Ruben deshalb so militant patriotisch auftreten, weil Regisseur Dany Boon zum Verhältnis zwischen Franzosen und Belgiern fast nichts einfällt.

Boon selbst spielt Mathias, der seit langem heimlich Rubens Schwester liebt (die, natürlich, eine süße Schokoladenverkäuferin ist). Um sich mit dem verbissenen Ruben anzufreunden und Louises frankophobe Sippe einer Heirat gewogen zu stimmen, meldet er sich für die erste gemischte Zwei-Mann-Patrouille: Ruben und Mathias sollen auf Seitenstraßen verdächtige Autos kontrollieren. Während Vandevoorde bei der Jagd auf Drogenschmuggler als gemeingefährlicher Uniformkasper auftritt und für mehr Action und Aggression sorgt, als es einer Komödie gut tut, gibt Boon den gemütlich-charmanten bonhomme . So gehen die Witze fast ausschließlich auf Kosten der belgischen "Fritten", was deren Abneigung gegen "Camemberts" im Nachhinein irgendwie rechtfertigt.

Zudem gibt sich die deutsche Fassung viel weniger Mühe als bei den Sch’tis , die sprachlichen Unterschiede zu übertragen. Was im Original wie ein härter ausgesprochenes Französisch klingt, ist in der Synchronisation ein groteskes Kauderwelsch aus mehreren Dialekten.

Jenseits der platten "Die spinnen, die Belgier"-Botschaft dieser EU-seligen Komödie, die bis jetzt zehn Millionen Franzosen sahen, gibt es jedoch erneut jene quecksilbrig-albernen Momente, die schon Willkommen bei den Sch’tis zum Massenvergnügen machten. Mit Nebendarstellern wie Karin Viard (demnächst auch in Mein Stück vom Kuchen ) als allzu geldgierige Bistrobetreiberin oder den leichtfüßigen Gags rund um den klapprigen R-4-Dienstwagen und die neu angeschaffte Computertechnik setzt Boon eine beneidenswerte französische Filmtradition fort. Selbst wenn Benoît Poelvoorde dem genialen Wutnickel Louis de Funès nicht das Wasser reichen kann, erinnern Wortwitz, Tempo und auch die nostalgische Atmosphäre des beschaulichen Grenzortes unwiderstehlich an Funès’ Klassiker.