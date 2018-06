Die Regisseurin Claudia Rorarius hat ein gutes Auge. Wenn sie in ihrem Langfilmdebut Wo bist du? die Linien von Schwimmbeckenrändern oder Balkonbrüstungen filmt, komponiert sie mit der Kamera daraus schöne Geometrien, die nicht künstlich wirken. Dieses Talent hat sie schon in ihren beiden Kurzfilmen Seilbahn und Zwilling gezeigt und beweist es jetzt wieder. In den Winkeln, die sie aus Licht und Schatten einfängt, spürt man die norditalienische Sonne, ohne dass sie die zeigen müsste.

Rorarius Hauptfigur heißt Gianni Meurer, ist halb Italiener, halb Deutscher und macht sich von Berlin mit einem gebrauchten Wagen nach Rom auf, um dort seinen Vater zu suchen, den er das letzte Mal im Alter von sieben Jahren gesehen hat. Doch das eigentliche Ziel, so viel wird rasch klar, ist die Reise selbst. Wer nach seiner Herkunft forscht, sucht sich selbst. Aber wenn eine Regisseurin mit geübtem Blick ein Roadmovie dreht, darf man auch bei so einem Standardplot einiges erwarten.

Das haben sich offensichtlich auch die vielen Menschen gedacht, die Rorarius finanziell in ihrem Vorhaben unterstützten. Denn die Filmemacherin bringt den Film ohne öffentliche Förderung und ohne Verleih in die Kinos – allein mit dem Geld, das sie per Crowdfunding von Freunden, Fans und Filmliebhabern zusammengebracht hat. Einige von ihnen werden von dem Ergebnis jetzt wohl enttäuscht sein.

Zu viel bleibt unplausibel. So lernt der homosexuelle Gianni während seiner Tour Paul kennen. Die beiden kommen sich näher, aber nie wirklich nahe. Dabei gibt es Szenen zwischen ihnen von großer Natürlichkeit, was auch daran liegt, dass Paul Kominek, der den schwulen Begleiter spielt, wunderbar selbstverständlich agiert, und die kleinen Dialoge zwischen den beiden in ihren besten Momenten wirken, wie einem realen Paar abgelauscht. Doch ein tieferer Sinn dieser Begegnung erschließt sich dem Zuschauer nicht.

Ebenso vergeblich sucht man nach einer Antwort auf die Frage, warum der reale Gianni Meurer, bislang Musicaldarsteller , der wie sein Alter Ego auch als Kind seinen italienischen Vater aus den Augen verloren hat, im Film auftaucht. Ebenfalls unter dem Namen Gianni Meurer. Sollen sich hier Realität und Fiktion vermengen? Es bleibt offen.

Am schwersten macht es uns Rorarius aber mit ihrem Drehbuch, das sie selbst geschrieben hat. Denn Gianni geht bei seiner Suche nach seinem Vater so umständlich vor, dass er jede Glaubwürdigkeit verliert. Auf die Idee, das Internet zu bemühen kommt er gar nicht. Dabei soll der Vater einst ein national bekannter Handballer gewesen sein. Auch der freundschaftliche Vorschlag Pauls, im Netz für Gianni ein wenig zu recherchieren, bleibt völlig folgenlos. Stattdessen klebt Gianni Kopien eines alten Fotos an Laternenmasten, als ob er im Dorf seinen entlaufenen Hund suchte.

Am Ende bewältigt Gianni zwar die weite Strecke von Berlin nach Rom, scheitert aber daran, den richtigen Eingang zu der Redaktion einer Sendung zu finden, die nach vermissten Menschen forscht – obwohl er schon x-mal mit den Leuten dieser Sendung telefoniert hat. Das wirkt dann kein bisschen tragisch, selbst dann nicht, wenn man verstanden hat, dass er seinen Vater in Wirklichkeit gar nicht finden will. Das wirkt dann schlicht – nun – ein bisschen dusselig.