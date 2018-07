Es gibt gute Gründe, von Kriminalfilmen gelangweilt zu sein. Zum einen wegen der technikgläubigen, besenreinen Hochleistungsfantasien von CSI , deren Handlung nur noch aus DNA-Spuren besteht. Zum anderen wegen der graumelierten Vorabendkommissare, deren Alltag inzwischen immer weniger der Mordfall bestimmt, sondern die Mühe, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Ausnahmen zu solch harmloser Konfektionsware kamen in der Vergangenheit oft aus Schweden. Verfilmungen wie die von Stieg Larssons Millenium -Trilogie besannen sich wieder auf Schmutz, Verbrechen und die eigentliche Grundvoraussetzung des Genres: Spannung.

Auch Easy Money ist ein schwedischer Film. Auch er ist die Adaption eines Romans. Der Regisseur Daniél Espinosa hat sich der Stockholm-Crime -Bücher von Jens Lapidus angenommen. Deren Zutaten sind recht einfach, aber bezwingend: Drogen, Gewalt und Gier. An dieses Koordinatensystem will sich Espinosas Verfilmung, der Auftakt zu einer Trilogie, im Groben halten: Nach drei Minuten wissen wir, dass der Chilene Jorge aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und einen arabischen Kokainhändler sucht. Nach fünf Minuten hören wir, wie ein Kopf klingt, der auf ein Pissoir knallt, und sehen, dass mit dem serbischen Geldeintreiber Mrado offensichtlich nicht zu spaßen ist. Nach zehn Minuten lernen wir schließlich Johan kennen, der – obwohl armer Student – in den besten Kreisen Stockholms verkehrt.



In den verbleibenden 106 Minuten werden diese Erzählstränge zueinanderfinden. Easy Money verlässt selten das kriminelle Milieu, in das Johan, genannt "JW", allmählich driftet. Nein, man mag ihn nicht, diesen rauchdünnen Wirtschaftsstudenten: Pomadenhaare, Raubvogelgesicht und ein Vokabular aus dem Phrasenschotter der Finanzwelt. Seine Wohnung hat er mit männlichen Models zugepostert. Den Nebenjob als Taxifahrer muss er vor seinen geldadligen Freunden verbergen. Seiner neuen Freundin erzählt er, ein Diplomatenkind zu sein. Nach mit Goldtabletts voller Kokain verbrachten Nächten ist Johans Konto auf Null. Sein Professor würde sagen: "Schulden und Wirtschaftsleistung sind nicht mehr im Gleichgewicht."