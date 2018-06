Das ist echter Michael-Moore-Stoff: Sarah Palin, die Galionsfigur des erzkonservativen Amerika, soll mal während eines Snowmobil-Ausflugs gekokst haben. Einen One-Night-Stand mit einem schwarzen Basketballspieler hatte sie auch – als sie 23 war. Und mit der ehelichen Treue nimmt die Fundamentalchristin es ebenfalls nicht so genau: Sechs Monate dauerte die Affäre mit einem Geschäftspartner ihres Mannes, aus Rache für dessen zahlreiche Seitensprünge.

Das alles behauptet der Reporter Joe McGinniss in seinem nächste Woche in den USA erscheinenden Enthüllungsbuch The Rogue (Die Trickserin). Aus den bereits den Medien zugespielten pikanten Details würde einer wie Michael Moore, Amerikas Dokumentarfilmer mit dem Sinn fürs Griffige, gleich ein schmissiges Anti-Republikaner-Pamphlet fabrizieren, donnernde Filmmusik inklusive.

Doch es geht auch dezenter. Auf dem Filmfest in Toronto hatte soeben Nick Broomfields Doku Sarah Palin – You betcha! (Sarah Palin – Darauf kannst du wetten!) Premiere. In diesem Film lärmt nichts, hier führen beharrliche Recherchen zu Einsichten, denen sich auch kein vernünftiger Republikaner verschließen kann.

Broomfield reist in die Kleinstadt Wasilla in Alaska, wo Palin ihre Jugend verbrachte und sechs Jahre lang Bürgermeisterin war, und nach Anchorage, wo John McCain 2008 die Gouverneurin zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin machte. Die Gespräche mit Palins Eltern, ihren Bekannten, ihren Weggefährten und Gegnern zeigen: Sarah Palin mag als naive Provinzlerin verlacht worden sein – tatsächlich aber ist sie eine eiskalte Machtpolitikerin, die noch lange nicht am Ende ihrer Ehrgeize angekommen ist.

Ihr Vater, ein passionierter Jäger, stolz auf einen Turm aus Elchgeweihen vor seinem Haus, nennt sie "sehr wetteifernd", die Mutter "sehr gläubig". Das ist das treffende Ausgangsmaterial. Aus anderen Beobachtungen formt sich bald das Bild einer Kreuzzüglerin gegen Abtreibung und Homosexualität, der zugleich jeder Familiensinn fehlt – das Image als "hockey mom" ist nur Fassade.