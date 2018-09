Der Schauspieler Heinz Bennent ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren im Kreise seiner Familie in Lausanne. Das teilte das Berliner Renaissance Theater unter Berufung auf Bennents Familie mit.



Bennent war in rund 150 Rollen am Theater, in Film und Fernsehen zu sehen. An mehr als 20 Schauspielhäusern stand er auf der Bühne – dazu zählten Theater in Stuttgart, Berlin, Hamburg und München. Er arbeitete unter anderem mit berühmten Regisseuren wie Ingmar Bergman, Klaus Michael Grüber und Dieter Dorn.

Seine erste Filmrolle spielte Bennent 1966, einem größeren Publikum wurde er vor allem durch Volker Schlöndorffs Verfilmung von Günter Grass' Blechtrommel (1978). Dort stand er gemeinsam mit seinem 1966 geborenen Sohn David Bennent vor der Kamera: Vater Heinz als Nazi-Scherge und Sohn David als kleinwüchsiger Trommler Oskar Matzerath.

Einen seiner größten Erfolge feierte Bennent in François Truffauts Die letzte Metro (1980), dort spielte er einen von den Nazis verfolgten jüdischen Theaterdirektor in Paris. Weitere wichtige Filme waren Das Schlangenei (1977) von Ingmar Bergman, Volker Schlöndorffs Die verlorene Ehre der Katharina Blum (1975) und Kalt ist der Abendhauch (2000) von Rainer Kaufmann.

Trotz seiner zahlreichen Film- und Fernsehrollen blieb die Theaterarbeit für den in Atsch bei Aachen geborenen Schauspieler das Lebenselixier. "Auf der Bühne habe ich alles in der Hand. Dort bestimme ich den Rhythmus", sagte er einmal. Zuletzt ging er mit einer Lesung von Friedrich Hölderlins Briefroman Hyperion auf Europatour.