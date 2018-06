Die Passionsspiele des Dorfes Oberammergau sind große Oper, eine der letzten megalomanen Gesamtkunstwerkanstrengungen der Bundesrepublik. Seit 1634 werden sie alle zehn Jahre aufgeführt, um ein Gelübde der dankbaren Bevölkerung von einst, als der Herrgott das Dorf von der großen Pest verschont hatte, zu halten und stets zu erneuern. So spannend wie das Theater selbst ist mittlerweile das Theater ums Theater geworden, bester Filmstoff also.

Jörg Adolphs Dokumentation D ie große Passion hat den Mut, sich diesem brachialbayerischen Theater zu nähern und wählt sich, wenig überraschend, als Protagonisten dessen Spielleiter Christian Stückl. Der Regisseur, vor just 50 Jahren im Dorf geboren, hat die Spiele 2010 zum dritten Mal nacheinander inszeniert, ist ein Berserker vor dem Herrn und in seiner bajuwarischen Vitalität so sympathisch wie exzentrisch. Die Oberammergauer Passionsgeschichte ist auch die Geschichte seiner persönlichen Passion.

Großzügige 144 Minuten lang drehen sich Adolphs Beobachtungen um das Kraftzentrum dieses voralpinen Circus Maximus, dem auf Schritt und Tritt zu folgen meist eine rechte Freude ist: Stückl bei der Sprechprobe, Stückl auf der Bühne, Stückl vor dem Gemeinderat, Stückl im Auto, Stückl telefonierend im Schnee, Stückl im Textstudium, Stückl bei der öffentlichen Bekanntmachung, Stückl mit Seehofer scherzend, Stückl Religion und Gottsucherei erklärend, Stückl den Jerusalemer Ölberg googelnd, Stückl im Radio-Interview, Stückl im Kampf gegen Windmühlen – ein dauererregter Zampano kurzum, der in breitestem Boarisch Tag für Tag sein energetisches Maximum abruft. Wenn alle sitzen, geht Stückl umher, rauchend. Es gibt kaum eine Szene, in der der Spielleiter nicht an einer Lucky Strike zieht. Seine Oberammergauer Eigenköpfigkeit gipfelt im professionellen Rat an eine Darstellerin: Boarisch denken! Und ja keine Theatersprache versuchen!



Im Grundsatz ist dieser Film ein Lehrstück übers Handwerk, darüber, wie ein Profi Kultur "macht", und er hat einige wunderbare Einblicke zu bieten. Schön die Intimität jener Einstellungen, in denen Stückl und sein zweiter Spielleiter Otto Huber auf Augenhöhe den Sinn des Christentums verhandeln: Verlust, Erlösungssehnsucht und Gottentfernung, das ewige Drama des Menschen halt. Schön die Zartheit der Zweifel, die sich immer wieder in Stückl hineinschleichen, wenn er sich in der Dauerbeobachtung unbeobachtet glaubt; schön das Menscheln, mit dem sich der Spielleiter über den Antrag der Freien Wähler echauffiert, den offenen Passionstheaterraum zur rauchfreien Zone zu machen. Schön die Impression eines Hohepriesters vor dem Urinal, während sich auf der Bühne der Judas erhängt.

Die ganze Absurdität des Theaters ums Theater zeigt sich schließlich, als Stückl während der Probe mitgeteilt wird, dass die Ziegen, die er gleich auf der Bühne haben will, ersatzlos gestrichen worden seien. Dem Spielleiter entfährt daraufhin bestens hörbar die Sottise ins Regisseurs-Mikrophon, in dieser Gemeinde gebe es nur Idioten, um dann bei der einberufenen Krisensitzung dem Bürgermeister gegenüber zu beschwören, das Wort Idiot nie gesagt zu haben. Im "berühmtesten Dorf der Welt" macht ein Wutausbruch mehr Furore als die Neuinterpretation der Jesusbotschaft – das sagt mehr als jeder Essay über den geistigen Zustand der Gegenwart.

Die Chronologie einer Grammatik dieses Passionsspiels ist die Chronik eines Ausnahmezustandes, des dorfinternen Kriegs der Traditionalisten gegen die Modernisierer, das idiotische Kleinklein, das die Kräfte verzehrt und das kein Zuschauer je mitbekommt. Mit kühlem Reporterblick schaut Adolph hinter die erhitzte Monumentalkulisse. Der Film ist trotz der Distanz einfühlsam und hält sich nobel zurück – kommentiert wird ebenso wenig wie interviewt. Stets ist die Regie um Dezenz bemüht und hat sich mit großem Montage-Eifer dem Prinzip der cliphaften Narration verschrieben. Die Szenen sind manchmal nur Sekundenschnipsel lang, und durch den harten Schnitt wird sowohl die Rastlosigkeit des Spielleiters, als auch die monströse Komplexität spürbar, die diesem Theaterspiel innewohnt – jene letzten fünf Tage im Leben des Heilands, dargeboten von den Oberammergauer Bürgern selbst; zeitweise stehen 2.500 Menschen auf der Bühne.

Wie von allen Seiten herbeiströmende Flüsse und Bäche mündet in einen großen Strom, was scheinbar nicht zusammengehört und es doch tut: Probe und Gemeinderatssitzung, Stimmarbeit und öffentliche Anhörung, Stoffkauf in Indien und Empfang der amerikanisch-jüdischen Antidiffamierungsliga zur Rücksprache über antijudaische Textpassagen; Marketingsitzung und Ausflug an den See Genezareth; Papstbesuch und Premierenszenen; Fotoshooting und Frauenrechtsdeklaration.