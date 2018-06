Ein Blumenmeer vor dem Buckingham Palace, weinende Menschen auf Londons Straßen, zweieinhalb Milliarden Zuschauer vor den TV-Geräten – der plötzliche Tod und die öffentlich zelebrierte Beisetzung von Lady Diana bewegten im August 1997 die Welt. Die ganze Welt? Nein. Im fernen Norwegen will einer so gar nicht um die Königin der Herzen trauern. Jarle Klapp (Rolf Kristian Larsen) hat in jenen fernen Septembertagen nämlich ganz andere Sorgen als das Ableben einer britischen Prinzessin.

Dabei ist sein Alltag eigentlich voller Lebenslust: Gleich reihenweise kriegt der herbe Nordländer mit den feuerroten Haaren und dem Wikingerbart die Frauen ins Bett. Musik, Sex und Marcel Proust lautet denn auch der Untertitel von Stian Kristiansens Film Ich reise allein um den jungen Literaturstudenten.

Deutsche Filmzuschauer mit akademischem Hintergrund dürfte eine gewisse Wehmut überkommen. Ein Studentenleben voller Partys, rauchgeschwängerten Theoriediskussionen und das einsame Ringen um eine Dissertation ( "Die Proust’sche Onomastik" ) sind in Bachelorzeiten rar.



Doch auch für den 25-jährigen Jarle ist das Leben im Elfenbeinturm nach wenigen Filmminuten vorbei. Sein Realitäts-Schock hört auf den Namen Charlotte Isabel, ist sechs Jahre alt und das Resultat eines von Jarles zahlreichen One-Night-Stands der vergangenen Jahre. Diesen einen jedoch hat Jarle so total vergessen, dass er sich nicht einmal mehr an das Gesicht der Frau erinnern kann, die ihn offenbar wenig später zum Vater machte.

Ich, ein Vater? Diese so unfassbare Nachricht dringt noch per Briefpost in Jarles verrauchte Studentenbude im Städtchen Bergen. Plötzlich ist da dieses Kind und mit ihm die Verantwortung – ein für Jarle bisher nur theoretisches Konstrukt. Der flugs anberaumte Vaterschaftstest gewährt auch keine Erlösung. Er fällt positiv aus, und der Arzt nimmt dem jungen Egozentriker noch die letzten Illusionen: "Urlaub? Freunde? Mal ausschlafen? Vergessen Sie’s mit Kindern."

Thesen, die der Wissenschaftler nun praktisch überprüfen kann. Denn das Mädchen mit dem Doppelnamen ("hässlicher geht’s wohl nicht", zürnt der Papa) ist schon im Anflug. Am 6. September um 11.45 Uhr sollen sich Vater und Kind kennenlernen, denn die Mama – eine Supermarkt-Kassiererin, auch das noch! – braucht angeblich "mal einen Urlaub".

So weit, so konstruiert – den Kunstgriff, nichtsahnende Voll-Machos zu biologischen Ab-sofort-Vätern zu machen und sie so durch eine emotionale Berg-und Talfahrt zu schicken, hatte zuletzt Til Schweiger in seinem Erfolgsfilm Kokowääh durchaus geschickt bemüht. Doch Jarle ist nicht Henry, Norwegen nicht Deutschland.

Hauptdarsteller Rolf Kristian Larsen (ebenso furios wie feinfühlig) gelingt es zwar zunächst auch, seinen stürmischen jungen Filmcharakter auf äußerliche Totalverweigerung zu trimmen. Das zarte kleine Mädchen mit den Kringelzöpfen, das Weißbrot und Molkenkäse mag, sich auf seinen Geburtstag freut und gleichzeitig ganz ernsthaft um die schöne Prinzessin Diana trauert, ist dem Theoretiker ein praktisches Rätsel, um dessen Lösung er sich gar nicht erst bemühen will – er feiert einfach weiter.

Ich reise allein gebührt das Verdienst, diese recht auserzählte Konstellation mit vorhersehbarem Ende in guter nordischer, sprich realistischer Filmtradition aufzubereiten. Und das liegt auch an dem Zeitsprung ins Jahr 1997, den Drehbuchautor Tore Renberg klug zu nutzen weiß: Hier werden keine gestylten Loft-Wohnungen gestresster Karrieremenschen aufgemischt, sondern die erfrischend verrumpelte, entschleunigt wirkende Welt des vergangenen Jahrtausends.