In München sind die Bayerischen Filmpreise verliehen worden, großer Gewinner ist Halt auf freier Strecke von Produzent Peter Rommel. Er bekam den mit 100.000 Euro dotierten Produzentenpreis. Außerdem wurde der Film mit zwei Darstellerpreisen für die Schauspieler Milan Peschel und Steffi Kühnert ausgezeichnet.

Einen Film wie diesen zu produzieren, da nur die wenigsten Menschen ihn aushalten könnten, sei entweder leichtfertig oder besonders mutig und selbstbewusst, hieß es in der Jury-Begründung. Das Drama erzählt die Geschichte eines Familienvaters, der an Krebs stirbt. Die Jury urteilte über die Hauptdarsteller: "Der Zuschauer ist von ihrer beider Spiel erschüttert und zu Tränen gerührt."

Der zweite Produzentenpreis ging an die Bavaria-Produktion Hotel Lux von Regisseur Leander Haußmann .

Seehofer lobt Wenders

Der undotierte Publikumspreis ging an den Regisseur Simon Verhoeven für Männerherzen 2 . Wim Wenders wurde für sein Gesamtwerk geehrt. Er habe mit seinem Schaffen Millionen Menschen bereichert, sagte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ( CSU ) in der Laudatio. Wenders gilt als möglicher Anwärter auf einen Oscar. Sein Dokumentarfilm Pina hat in zwei Kategorien Oscar-Chancen.

Filmemacherin Doris Dörrie erhielt einen Pierrot für ihr Werk Glück . Als beste Schauspielerin kürte die Jury Bettina Mittendorfer für ihre Rolle in der Komödie Eine ganz heiße Nummer .

Jella Hesse bekam den Preis als beste Nachwuchsdarstellerin. Sie spielte unter anderem in Lollipop Monster . Geehrt wurde außerdem der israelische Regisseur Arnon Goldfinger für seinen Dokumentarfilm Die Wohnung .