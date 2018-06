Nominiert in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin:

Glenn Close in Albert Nobbs

Viola Davis in The Help

Rooney Mara in Verblendung

Meryl Streep in Die Eiserne Lady

Michelle Williams in My Week with Marilyn



Und als Beste Nebendarstellerin:

Bérénice Bejo in The Artist

Jessica Chastain in The Help

Melissa McCarthy in Bridesmaids

Janet McTeer in Albert Nobbs

Octavia Spencer in The Help