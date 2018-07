Geklatsche, Blitzlichter, endlich kommt er: Wim Wenders. So gegen halb elf taucht der Regisseur zu seiner Oscar-Party am Sunset Boulevard in Hollywood auf, lächelnd, aber doch sichtlich enttäuscht, dass er nicht gewonnen hat. "Ich spreche jetzt für uns alle: Es ist eine Erfahrung für den Charakter", wird er später sagen. Aber erst einmal umarmt er alle, die auf ihn gewartet haben, die Crew, die Produzenten, Freunde, grüßt sie auf deutsch, englisch, französisch. Dann spricht er mit Roland Emmerich, der, an eine Säule gelehnt, melancholisch lächelt. Auch Emmerichs Film Anonymous war nominiert gewesen , allerdings nur für bestes Kostüm, und auch das hat er nicht gewonnen. "Mir fehlen die Worte", sagt Emmerich.

Später findet er doch noch ein paar. "Ich glaube, der Film ist deshalb nicht nominiert worden, weil sein Gegenstand zu provokativ war. Es gab zu viele Kritiker, die nicht hören wollten, dass Shakespeare ein Betrüger war. Dabei wird da seit 150 Jahren darüber geredet . Eigentlich war der Film der ideale Oscar-Kandidat." Er zuckt mit den Schultern. "Aber alle meine Freunde sagen, warte mal zehn Jahre, dann wirst du stolz auf den Film sein." So ähnlich sei es übrigens mit seinem Film The Patriot gewesen. "Heute läuft der dauernd im Fernsehen."

Der warme Tag ist einer kühlen Nacht gewichen. Um den immer noch gesperrten Hollywood-Boulevard kreisen die Limousinen, die Stars sehen kurz beim Governor’s Ball vorbei. Die wichtigste Party ist jedoch die der Zeitschrift Vanity Fair im Sunset Tower am Sunset Boulevard: Die Gäste stehen auf der Straße Schlange und blockieren den Verkehr. Derweil haben die vier deutschen Oscar-Nominierten – Pina , In Darkness , Raju und Anonymus – zusammen in das Sunset Marquis geladen. Dort warteten Fans und Crewmitglieder vor drei Bildschirmen darauf, dass die Umschläge aufgerissen werden.

Lisy Christl, die Berlinerin, die für Anonymus die Kostüme entwarf , konnte sich gegen The Artist nicht durchsetzen. Dann kündigte Sandra Bullock die nominierten ausländischen Filme an – "auf deutsch"! – aber hier machte, wie erwartet, der iranische Film Nader und Simin das Rennen. Nachdem auch Wenders und Max Zähle mit Raju unterlegen waren, verstummte der Jubel. Nun wurde tapfer für Meryl Streep (Beste Hauptdarstellerin) und Octavia Spencer (Beste Nebendarstellerin) geklatscht.

Wenders hatte sich lange Hoffnungen gemacht, er hatte Pina , eine 3-D-Dokumentation über Pina Bausch , die Direktorin des Wuppertaler Tanztheaters, in den USA vorgestellt – in New York, Los Angeles , auf Filmfestivals und im Radio, Presse und Fernsehen – aber gegen die Weinstein-Maschinerie kam er dann doch nicht an. Filmmogul Harvey Weinstein hat seit der Trennung von Disney mit The Weinstein Company wieder seine eigene Firma. Er hat für The Undefeated , einen Dokumentarfilm über Football in einer High School in Memphis, Tennessee, einen Oscar bekommen und mit The Artist auch den für den besten Film.

Weinstein, der schon für Filme wie The Kings Speech , Der Vorleser und Shakespeare in Love die Statuette davongetragen hat, gilt als der "Vater der modernen Oscar-Kampagne", kommentierte Robert Siegel vom Radio NPR. Für The Artist organisierte Weinstein einen Fototermin mit Tom LaBonge, dem langjährigen Stadtrat von Hollywood, der dem vollständig in Los Angeles gedrehten Film öffentlich eine Plakette "Made in Hollywood" verlieh.

In Zeiten, in denen die Filmindustrie der Steuervorteile wegen nach Wisconsin , Kanada und Slowenien zieht, hören die Akademie-Mitglieder das gerne. "Außerdem mögen die in der Academy Stummfilme, damit sind die aufgewachsen", lästerte ein Filmemacher auf der Oscar-Party. Die Los Angeles Times schrieb kürzlich, dass die Mehrheit der 6.066 stimmberechtigten Mitglieder der Academy weiß, männlich und über 60 sind.