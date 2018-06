Bei der 84. Oscar-Vergabe in Hollywood ist der Stummfilm The Artist als bester Film ausgezeichnet worden. Der Film von Michel Hazanavicius erhielt in Los Angeles zudem vier weitere Auszeichnungen und war somit der große Gewinner der Oscar-Verleihung. Der Beitrag aus Frankreich gewann unter anderem den Regiepreis, und Schauspieler Jean Dujardin wurde in der Kategorie Bester Hauptdarsteller geehrt. The Artist galt als Favorit. Vor wenigen Tagen hatte der Film bereits bei der französischen Filmpreisverleihung Césars gewonnen. Auch bei den Golden Globes , den britischen Bafta-Awards hatte er überzeugt.

Hazanavicius erhielt als zweiter Franzose nach Roman Polanski den Preis für die beste Regieleistung. "Ich bin im Moment der glücklichste Regisseur der Welt", sagte er in seiner Dankesrede. Als Hazanavicius später erneut auf die Bühne ging, um den Oscar für den besten Film entgegen zu nehmen, schickte er scherzhaft per TV-Gruß seine Kinder ins Bett. "Es ist sechs Uhr morgens in Paris ", mahnte der 44-jährige Filmemacher.

Sein Schauspieler Jean Dujardin freute sich über den Oscar als bester Hauptdarsteller mit seiner Rolle als Stummfilmstar George Valentin. "Wenn George Valentin reden könnte, würde er sagen: Verdammt, genial, danke, großartig", sagte der Franzose.

Ebenfalls fünf Oscars gewann die Kinderbuch-Verfilmung Hugo von Martin Scorsese , allerdings alle in technischen Kategorien wie Ton und Spezialeffekte. Der Film war in insgesamt elf Kategorien ins Rennen gegangen. Als bester Trickfilm wurde der Western Rango von Regisseur Gore Verbinski ausgezeichnet, der sich um die Abenteuer eines Chamäleons in einer Wüstenstadt dreht. Den Preis für das beste Original-Drehbuch erhielt Woody Allen für Midnight in Paris .

Eine andere Bestmarke setzte der Kanadier Christopher Plummer. Mit 82 Jahren nahm er die Auszeichnung als bester Nebendarsteller in Beginners entgegen und ist damit der bisher älteste Gewinner in dieser Kategorie. In Beginners spielt Plummer einen alternden Homosexuellen, der sich erstmals offen zu seiner sexuellen Orientierung bekennt.

Meryl Streep erhielt – wie erwartet – einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Die 62-jährige US-Amerikanerin gewann die Trophäe für ihre Rolle in dem Film The Iron Lady . Darin spielt sie die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher . Es ist der dritte Oscar für Streep . Beste Nebendarstellerin wurde die 39 Jahre alte Octavia Spencer für ihre Leistung in dem Drama The Help .



Der Deutsche Wim Wenders war für seine Dokumentation Pina nominiert. Er ging, ebenso wie der Hamburger Kurzfilmer Max Zähle , leer aus. Auch die Berlinerin Lisy Christl, die für ihre Kostüme in Roland Emmerichs Shakespeare-Film Anonymus nominiert war, erhielt am Ende keinen Preis.