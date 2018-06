Lieber Daniel,

Ende März ist in Deutschland Dein Film Die Frau in Schwarz erschienen. Ich werde ihn mir ansehen, aber ich werde mich weigern, jemals jemand anderen in Dir zu sehen als Harry Potter. Du hörst das wahrscheinlich nicht gerne. Verzeih mir, ich meine es nicht böse.

Ich bin jetzt 21. Seit 13 Jahren ist Harry Potter ein Teil meines Lebens. Ich habe alle Bücher gelesen und alle Filme gesehen. Die Bücher sind natürlich besser, aber die Filme gehören einfach dazu. So wie Voldemort zu Harry gehört.

Als ich letztes Jahr in der Premiere des letzten Harry-Potter-Films saß und der Abspann bereits lief, hatte ich das Gefühl, einen Freund zu begraben. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass Du zum letzten Mal Harry gespielt hast. Ich will es immer noch nicht begreifen, dass nichts mehr kommen wird: kein Buch, kein Film. Nichts. Dich immer als Harry zu sehen, ist mein Mittel dagegen.

In einem Bericht der ZEIT beschreibst Du, wie ihr Schauspieler von der Öffentlichkeit abgeschirmt wart: "All die privaten Momente, die zum Aufwachsen gehören: zum ersten Mal ein Mädchen nach seiner Telefonnummer fragen, der erste Kuss oder der erste große Streit mit den Eltern – von all diesen Dingen hat die Welt bei mir nichts gesehen." Doch irgendwie habe ich das Gefühl, Dir zugesehen zu haben; Dir als Harry, natürlich. Ich habe das Gefühl, Dich zu kennen. Das kommt wohl daher, dass ich Dich in den Filmen aufwachsen sah.

Es wird seltsam sein, Dich jetzt in Die Frau in Schwarz zu sehen – in einem Film, der nicht mit der altbekannten Titelmusik anfängt und weder im Wohnzimmer der Dursleys noch im so geliebten Schloss spielt. Dich ohne Brille und Zauberstab zu sehen wird mir erst einmal absurd vorkommen. Deine Narbe wird mir fehlen. Ron und Hermine werden mir fehlen. Hedwig wird mir fehlen! Dumbledore, Hagrid, die Lehre, dass Freundschaft wichtiger als alles ist, und das Spiel Gut gegen Böse. Die Liste ließe sich beliebig lang fortführen.

Ich wünsche Dir für Deine weitere Karriere alles Gute. Du bleibst für mich der süße zehnjährige Junge, den ich in der fünften Klasse für meine große Liebe hielt, der Zauberschüler, mit dem ich aufgewachsen bin. Harry Potter eben. Das Gefühl, wenn die Kamera auf Hogwarts zufährt, oder der Kampf gegen den Drachen, das Schachspiel mit den großen Steinfiguren, der Kuss mit Cho Chang, der erste Ritt auf Seidenschnabel – das steht alles auf der Liste unserer gemeinsamen Erlebnisse.

Deine Christine