Entertainer Harald Schmidt wechselt mit seiner Late-Night-Show von Sat.1 zum Bezahlsender Sky . Ab Herbst werde die Harald Schmidt Show dreimal die Woche auf dem Sender zu sehen sein, teilte Sky mit.

Das Konzept der Sendung soll unverändert von der bisherigen Show bei Sat.1 übernommen werden. Schmidt werde "in gewohnt kontroverser Art" die Tagesgeschehnisse kommentieren und Gäste im Studio begrüßen, heißt es in der Mitteilung des Senders . Sein Produzent Fred Kogel sagte, dass die Show "wie von den Fans gewünscht" in Zukunft eine Stunde früher läuft.

An diesem Donnerstag hat Schmidt seine letzte Show beim Privatsender Sat.1, zu dem er erst im Herbst 2011 von der ARD zurückgekehrt war. Seine Sendung hatte die Quotenerwartungen nicht erfüllt . Schmidt kommentierte die Fortsetzung seiner Fernsehkarriere in der Presseerklärung des Senders nur mit einem Satz. "Late Night bei Sky – für mich der Himmel auf Erden."