Der Amoklauf von Aurora hat auch Auswirkungen auf die Filmindustrie. Die Tat, bei der 12 Menschen starben und fast 60 Menschen verletzt wurden, ereignete sich bei der Premiere des Batman-Sequels The Dark Knight Rises . Nun suchen Kinobetreiber und das Filmstudio Warner Bros ., das den Streifen produziert hat, nach einem angemessenen Weg, damit umzugehen.

Der Film versprach, ein riesiger Erfolg für das Studio zu werden. Bereits in der Premierennacht wurden 30,6 Millionen US-Dollar eingenommen, berichtete die Los Angeles Times – ein Wert, der bisher nur von The Avengers übertroffen wurde. Experten hatten erwartet, dass Dark Knight bereits in den ersten drei Tagen 200 Millionen US-Dollar einspielen würde. Gekostet hatte die Produktion laut LA Times 250 Millionen US-Dollar.

In einer ersten Reaktion veröffentlichte Warner Bros. eine Erklärung, in der die Firma ihr Mitgefühl für die Opfer bekundete. Ob der Film weiter gezeigt werden soll, steht noch nicht fest. Das soll erst im Laufe des Samstags entschieden werden.

Die Europa-Premiere des Filmes in Paris sagte das Studio aber bereits ab, eine riesige Batman-Maske wurde von einer Kinofassade auf den Champs-Élysée abmontiert. Auch wurden Promotion-Termine in Tokio und Mexiko-Stadt mit dem Hauptdarsteller Cristian Bale und dem Regisseur Christopher Nolan abgesagt. Die Deutschlandpremiere sollte am 26. Juli stattfinden.

Warner Bros. stoppte auch die Ausstrahlung von Dark-Knight -Werbespots im US-Fernsehen. Zudem musste das Studio bei einer anderen Produktion reagieren: Der Film Gangster Squad , der bald in die Kinos kommen sollte, handelt von einer Schießerei in einem Kinosaal. Auch dafür stellte Warner die TV-Werbung ein.

Regisseur Nolan zeigt sich betroffen

Dark-Knight -Regisseur Nolan zeigte sich in einer Erklärung auf der Facebook-Seite des Films betroffen: "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Familien." Die gesamte Filmcrew sei zutiefst traurig angesichts der sinnlosen Tragödie in Aurora. "Das Kino ist mein Zuhause, und es ist unerträglich für mich, dass jemand diesen unschuldigen und hoffnungsvollen Ort auf so eine rohe Art verletzt hat", schrieb der Regisseur.

Manche Kinobetreiber zeigen sich weniger sentimental, berichtet die LA Times . Sie wollen den Film weiterhin zeigen. Andere Kinoketten versicherten dagegen, dass sie bereits verkaufte Karten für den Film in Zahlung nehmen würden.

Viele US-Kinos wollen ihre Sicherheitsvorkehrungen überdenken. AMC, die größte Kino-Kette der USA , ging noch einen Schritt weiter: Sie teilte mit, dass Besucher keine Masken und Waffenimitate dabei haben dürften. Zudem sollten sie keine Kostüme tragen, die bei Gästen "unangenehme Gefühle" auslösen könnten. Bei Filmpremieren ist es üblich, dass Besucher die Kostüme der Filmhelden tragen.