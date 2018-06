Natürlich ist es reizvoll, sich vorzustellen, was aus manchen Idolen der Popkultur heute geworden wäre: John Lennon säße mit Al Gore vermutlich auf Klimakonferenzen und zeterte Geländewagen an. Vielleicht unterhielte Jim Morrison ein gut gehendes Selbsterfahrungszentrum in irgendeiner Wüste, und Kurt Cobain tourte womöglich mit Axl Rose und Vanilla Ice durch Stadien, die niemand besucht. Und hätte Pu der Bär nicht ein Leben lang im 160-Morgen-Wald auf seinen Spielkameraden Christopher Robin gewartet, sondern wäre mit ihm erwachsen geworden, wer weiß, eventuell lungerte er jetzt gleichfalls auf einem Sofa herum, rauchte Marihuana und lüde ein paar Prostituierte ein. So wie sein Bärenkollege Ted.

Ted ist ein saufender, man möchte sagen: verhaltensauffälliger Stoffbär, und seit John Bennetts ( Mark Wahlberg ) Kindheit dessen bester Freund. Die beiden sind die Hauptfiguren in Seth MacFarlanes Komödie und ein Überraschungserfolg an Amerikas Kinokassen. Der Regisseur und Drehbuchautor MacFarlane ist der Schöpfer der Cartoon-Serien American Dad und Family Guy , zwei satirischer und im avancierten TV-Moviefrohsinn "herrlich politisch inkorrekt" genannter Sittenbilder der modernen USA . Ted ist sein Filmdebüt.

Am Anfang steht der Blütentraum jedes Kindes: Eines Morgens in den Achtzigern beginnt Johns Stofftier zu sprechen. Nachdem die Familie den ersten Schreck überwunden hat, schickt sie Ted fortan in Talkshows, ein vorwitziger Teddy und Kinderstar. 27 Jahre später ist vom Ruhm wenig übrig geblieben und nur John ist noch da. Gemeinsam leben Herr und Bär in Boston , den ersten Joint rauchen sie zum Frühstück, das erste Bier trinken sie am Nachmittag. Für Ted lässt John alles stehen und liegen: die Arbeit in einer Autovermietung und selbst seine Freundin Laurie (Mila Kunis). Die will John nach vier Jahren endlich heiraten – aber eben ihn allein.



Um diese Dreiecksbeziehung kreist der Film, der im Kern die Geschichte einer Hochzeit mit Hindernissen ist, worum es in Myriaden amerikanischer Komödien geht, als feierte Hollywood seit Jahrzehnten einen permanenten Junggesellenabschied. Zumindest im Wettkampf um die meisten Pointen pro Minute neigt Ted dazu, all seine Vorgänger überbieten zu wollen. Selten, das lässt sich immerhin sagen, verwandte ein Filmemacher so viele brachiale Ungezogenheiten darauf, die banale Logik und den determinierten Handlungsablauf eines Heiratskomödchens aufzumöbeln. Seine Energie und seine Überraschungsmomente zieht der Film vornehmlich daraus, dass ein Bär alle bisweilen notierenswert originellen Kalauer ausspricht und obendrein eine Mimik besitzt, auf deren Dramatik selbst Jack Nicholson neidisch wäre. Teds schnoddrige Einzeiler zielen meist aufs Untenrum, das ihm als Stofftier serienmäßig fehlt ("Steif wird bei mir nichts, auch wenn es im Ohr steht").

Ted ist zweifellos angelegt als eine anarchische Persönlichkeit. Allerdings prallt er auf keine ernstzunehmende Gegenwelt, die sich von seinen Bemerkungen beunruhigen ließe, keine Gemütlichkeit, die davon gestört würde, außer eben die Pläne der Freundin seines besten Freundes. Teds Umgebung so überdreht wie er: Johns Nebenbuhler sammelt die bronzenen Hoden von Lance Armstrong. Teds Chef befördert ihn, weil das Stofftier eine Kollegin auf und mit allerlei Gemüse befriedigt. Und ein Kidnapper (Giovanni Ribisi), der Ted an den Pelz will, tanzt zu schwülen Disco-Liedern vor dem Fernseher. In so einer entgrenzten Umwelt wiegt es nicht weiter schwer, dass Ted selbst permanent Grenzen überschreitet, Koks-Parties feiert, Autos zu Schrott fährt ("War meine Schuld, hab gerade getwittert"), Registrierkassen anrammelt und Hotelzimmer verwüstet. Alles ist im höheren Sinne gleichgültig.

Eine ähnliche Figur, der Außerirdische Alf (dem der Film neben anderen Hits der Achtziger seine ironische Referenz erweist) vermochte es noch, mit deutlich weniger Fäkalhumoraufwand, Amerikanern ihre Kleinbürgerlichkeit vorzuführen. Weit entfernt ist Ted auch von der Tragikomik seines sehr britischen Pendants Misery Bear, des melancholischen, leicht autoaggressiven Teddys der BBC. In Ted darf man sich nur ausmalen, was wohl geschähe, ließe man diesen Meter Plüsch auf beispielsweise Sarah Palin los, was er wohl im Biblebelt anrichtete oder in einer Talkshow auf Fox. Tatsächlich bleibt er höchstens ein retardierendes Moment in einer amerikanischen Traumbeziehung. Sein anarchische Potenzial bleibt im Konjunktiv stecken, während der Film zielgerade auf das Happy End zusteuert, aufs notorische Kirchengeläut und die Botschaft, dass wahre Liebe nichts stoppen kann.

Immerhin: Wer sich verzweifelt gefragt hat, was Sam Jones, der dunnemals als Weltraumheld Flash Gordon die Erde rettete, heute so treibt: Man erfährt es in diesem Film.