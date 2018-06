ZEIT ONLINE : Ihr jüngster Film , Robot & Frank, spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der sich Pflegeroboter um alte Menschen kümmern. Wie realistisch ist diese Vision?

Susan Sarandon: Die Idee eines Pflegeroboters finde ich gar nicht abwegig. Meine Mutter ist 89 und ich würde nicht zögern, so eine Maschine anzuschaffen. Ein Roboter kann natürlich kein Ersatz für den zwischenmenschlichen Kontakt sein, aber um den Haushalt zu erledigen und ein Auge auf meine Mutter zu haben, wäre so ein Ding sehr praktisch. Aber wahrscheinlich werden Roboter in absehbarer Zeit noch so teuer sein, dass sich die meisten so etwas gar nicht leisten können.

ZEIT ONLINE : Wie gehen Sie mit der zunehmenden Technologisierung unseres Lebens um?

Sarandon: Das ist unterschiedlich. Ein Kindle kommt mir nicht ins Haus. So ein Lesegerät ist nichts für mich. Ich bin ein großer Fan von richtigen Büchern, ganz altmodisch. Ich will die Seiten anfassen können. Aber ich habe gehört, dass jetzt Ping-Pong-Roboter auf den Markt kommen sollen. Das würde mich als begeisterte Tischtennisspielerin schon eher interessieren.

ZEIT ONLINE : In der Filmidee steckt auch die Kritik an einer Gesellschaft, in der alte Menschen zunehmend an den Rand gedrängt werden.

Sarandon: Es stimmt, dass sich unsere Gesellschaft nicht sehr gut um alte Menschen kümmert. In den USA sind die Familienstrukturen auseinandergebrochen. Die Eltern leben nicht mehr bei uns und sind im Alter oft sehr isoliert. Aber ich glaube, dass in den nächsten Jahren hier einiges in Bewegung kommen wird. Die geburtenstarken Jahrgänge der "Babyboomer" werden alt und diese demografische Entwicklung wird unsere Sicht auf Alter, Pflege und Tod sicherlich stark verändern.

ZEIT ONLINE : Der Film zeigt auch, wie die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern auf die Probe gestellt wird, wenn die Töchter und Söhne plötzlich die Verantwortung für ihre Eltern übernehmen müssen.

Sarandon: Auch wenn es schwierig ist, seine Eltern zu pflegen, ist es für die Kinder eine notwendige Erfahrung, aus der sie sehr viel lernen können. In der Dokumentation Elisabeth Kübler-Ross – Dem Tod ins Gesicht sehen wird eine sterbende Frau interviewt, die eigentlich gern ins Pflegeheim möchte. Der Film zeigt, wie wichtig es für die Kinder ist, dass sie sich um ihre Mutter kümmern können, auch wenn es der Mutter schwerfällt, dies zuzulassen. Früher war es normal, dass man als Kind erlebte, wie die Großeltern zu Hause gestorben sind. Der Tod macht einem weniger Angst, wenn er Teil des eigenen Lebens ist.