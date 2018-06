Der Iran hat verärgert auf die Vergabe des Oscars für den besten Film an Ben Afflecks Argo reagiert. Besonders kritisch kommentierten die Führer in Teheran den Umstand, dass US-Präsidentengattin Michelle Obama die Ehrung live aus dem Weißen Haus ankündigte. Der Iran begreift den Preis als politischen Akt. Das sei besonders deutlich geworden, indem Michelle Obama aus dem Weißen Haus zugeschaltet wurde, meldeten die Nachrichtenagenturen Mehr und Fars. Es stelle sich die Frage, warum die First Lady ausgerechnet dann einen Preis verleihe, "wenn ein anti-iranischer Film ausgezeichnet wird".

In dem auf wahren Begebenheiten basierenden Werk geht es um eine Befreiungsaktion für US-Diplomaten nach der Besetzung der US-Botschaft während der Wirren im Iran nach dem Sturz des Schahs 1979. Damals konnten sechs Geiseln in Teheran mithilfe von CIA-Agenten und Hollywood-Produzenten aus dem Land geschmuggelt werden.

Der Iran plant nun einen Gegenfilm zu Argo . Darin sollen die Ereignisse vor 33 Jahren aus iranischer Sicht erzählt werden.

Der Iran hatte schon zuvor den Verdacht geäußert, die sieben Oscar-Nominierungen für Argo hätten politische Gründe. Kultusminister Mohammed Hosseini hatte gesagt, das Werk habe sowohl technisch als auch künstlerisch die Preise nicht verdient.

Oscar 2013 Filme Der Politikthriller Argo von Ben Affleck ist bester Film des Jahres. In dem auf wahren Begebenheiten basierenden Werk geht es um eine Befreiungsaktion für US-Diplomaten nach der Besetzung der US-Botschaft während der Wirren im Iran nach dem Sturz des Schahs 1979. Der österreichische Regisseur Michael Haneke gewann mit seinem Werk Liebe den Oscar in der Kategorie nicht-englischsprachiger Film. Es ist der erste Oscar für den 70-Jährigen. Das Drama erzählt von den letzten gemeinsamen Wochen eines älteren Ehepaares. Als bester Dokumentar-Kurzfilm wurde die US-Produktion Inocente von Sean Fine und Andrea Nix Fine ausgezeichnet, bester Dokumentarfilm wurde Searching for Sugar Man über den Musiker Sixto Diaz Rodriguez ausgezeichnet. Die beiden deutschen Nominierten gingen leer aus. Darsteller Mit seiner Darstellung des legendären US-Präsidenten Abraham Lincoln in Steven Spielbergs Lincoln gewann der britisch-irische Schauspieler Daniel Day-Lewis als erster zum dritten Mal den Oscar für die beste Hauptrolle. Die US-Schauspielerin Jennifer Lawrence erhielt für ihre Darstellung einer nymphomanen Witwe in Silver Linings Playbook den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle. Anne Hathaway und der deutsch-österreichische Schauspieler Christoph Waltz erhielten die Auszeichnung als beste Nebendarsteller. Die 30-jährige Hathaway wurde für ihre Rolle in dem Musical Les Misérables mit ihrem ersten Oscar geehrt, wo sie die Rolle der verarmten Mutter Fantine spielt. Waltz bekam die Trophäe für seine Rolle in dem Quentin-Tarantino-Western Django Unchained. Beste Regie und weitere Kategorien Für die bildgewaltige Literaturverfilmung Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger erhielt der taiwanesische Filmemacher Ang Lee den Preis für die beste Regie. Das 3D-Werk wurde zudem für die beste Kameraführung und die besten Spezialeffekte ausgezeichnet. Merida – Legende der Highlands erhielt einen Oscar als bester Animationsfilm, jeweils eine Trophäe gab es für Anna Karenina (Kostümdesign) und Les Misérables (Make-up/Frisur). Bestes Filmlied wird Skyfall von Adele Adkins und Paul Epworth aus dem gleichnamigen James-Bond-Film. Zuvor hatte Adele das Lied bei der Gala im Dolby Theatre Los Angeles erstmals live vortragen.

Jimmy Carter , der zur Zeit der Geiselnahme Präsident der USA war, hatte sich vor Kurzem in einem CNN-Interview zum Film geäußert. Das Werk sei ein "tolles Drama", gebe die historischen Geschehnisse allerdings nicht akkurat wieder, sagte der 88-Jährige. Die CIA habe in dem diplomatischen Ringen um die Freilassung der Geiseln eine wesentlich kleinere Rolle gespielt als in Argo gezeigt. Das sei vor allem eine Leistung Kanadas gewesen.

"Sie ließen uns lachen und weinen"

Michelle Obama war nicht näher auf Argo eingegangen, als sie den Gewinner ankündigte. Stattdessen lobte sie alle neun nominierten Werke, da diese "uns in die Vergangenheit und um die ganze Welt geführt" hätten. "Sie ließen uns lachen, weinen und unsere Armlehnen ein wenig fester packen", sagte sie.

Die Filme erinnerten die Betrachter daran, dass sie jedes Hindernis beseitigen könnten, wenn sie hart genug kämpften und an sich selbst glaubten. "Diese Lektionen betreffen uns alle, egal wer wir sind oder wie wir aussehen oder woher wir kommen oder wen wir lieben, aber sie sind besonders wichtig für unsere jungen Leute", sagte Obama.