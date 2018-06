Stars, Publikum, Premieren und Backstage-Bereiche – vom 7. bis 17. Februar gibt es auf der Berlinale eine Vielzahl reizvoller Motive für Fotografen. Wie schwierig es sein kann, eine Auswahl zu treffen, lernen die 14 Nachwuchskünstler, die am Wettbewerb "Close up!" von C/O Berlin teilnehmen. Wie die erfahrenen Kollegen sind sie während des Festivals in der Stadt unterwegs, um die besten Momente festzuhalten. Eine Auswahl ihrer Bilder in Farbe und Schwarz-Weiß sehen Sie hier.