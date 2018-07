Auf den ersten Blick macht Lasse Hallström in Safe Haven dort weiter, wo er gerade mit Der Hypnotiseur aufgehört hat. Das graue verregnete Boston unterscheidet sich kaum vom düsteren Stockholm. Und wenn zu Beginn eine Frau panisch das Haus und kurz darauf von der Polizei verfolgt mit dem Bus auch die Stadt verlässt, dann könnte man glauben, dass Hallström nun auch in Hollywood eine härtere Gangart einschlägt.

Aber schon bald, wenn der Bus an der sonnigen Küste North Carolinas ankommt, hellt sich der Film auf und findet sich in einem maritimen Wohlfühlambiente wieder. Zum zweiten Mal verfilmt der schwedische Hollywoodveteran einen Roman von Nicholas Sparks und begibt sich mit Safe Haven auch selbst wieder in den sicheren Hafen des romantischen Schnupftuchgenres.

Einer Laune folgend steigt Katie (Julianne Hough) in Southport aus dem Bus und beschließt, hier ein neues Leben anzufangen. Warum genau sie Boston fluchtartig verlassen musste, bleibt lange im Unklaren und wird sukzessive im dramaturgischen Häppchenverfahren aufgeklärt. In einem Strandrestaurant findet sie schnell einen Job, abseits des Ortes, umgeben von einem verwunschenen Wald und zirpenden Zikaden, ein Holzhaus als Bleibe.

Schon bald lernt sie den Ladenbesitzer Alex (Josh Duhamel) kennen, der sich seit dem Tod seiner Frau als alleinerziehender Vater durchs Leben schlägt. Ob ihrer dunklen Vorgeschichte blockt Katie ausdauernd die Avancen des schmucken Witwers ab. Als sie sich dann doch auf eine Beziehung einlässt, wird sie prompt von der eigenen Vergangenheit eingeholt. Zunächst in Form eines Steckbriefs, mit dem sie wegen Mordes gesucht wird, und später in Gestalt eines Kriminalpolizisten, der sie mit obsessiver Hartnäckigkeit aufspürt.

Safe Haven folgt der bewährten Rezeptur, mit der sich Nicholas Sparks als routinierter Meister romantischer Bestseller etabliert hat. Seine Figuren tragen oft ein paar dekorative Risse im Seelenkostüm und haben traumatische Erfahrungen auf dem Beziehungsmarkt hinter sich, über die sie mit einem neuen amourösen Kraftakt hinwegzukommen versuchen. Katie samt ihrer mutmaßlich kriminellen Vergangenheit und der so ungeheuer sexy vor sich hintrauernder Witwer Alex sind ein prototypisches Traumpaar im Sparks-Universum.

Natürlich glaubt keiner im Kinosaal, dass die entzückende Katie etwas wirklich Böses getan haben könnte. Auch wenn die finale Schlusswendung doch noch ein bis zwei Überraschungen bereithält, zeichnet sich das Happy End von Anfang an ab. Hallström inszeniert die romantischen Vorhersehbarkeiten mit einer sichtbaren Lust am Genre. Das kleine Hafenstädtchen ist eine liebevoll durchmöblierte Idylle. Das goldene Licht, das aus dem bewegten Himmel North Carolinas hinabfließt, unterstreicht die Leuchtkraft des jungen Liebesglücks formvollendet. Der sichere Hafen, nach dem sich Katie so sehr sehnt – den muss das Publikum nie verlassen.