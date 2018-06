"Die Leute glauben, ich sei ein Monster – wirklich, das haben sie mir gesagt." Mythos, Legende, Ikone: Alfred Hitchcock (1899 – 1980) ist all das. Das Werk des gewichtigen Master of Suspense umfasst 53 Spielfilme. Jeder scheint ihn zu kennen. Sein selbst gezeichnetes Profil, seine skurrilen Cameo-Auftritte, die eigenwilligen Einführungen in seine beiden US-Fernsehreihen. Hitchcock, von Weggefährten und Kollegen stets nur "Hitch" genannt, ist allein durch seine physiognomische Präsenz der weltweit populärste Regisseur.

Dennoch bleibt er als Mensch und Privatperson lange Zeit weitgehend ein Unbekannter. Angst und Phobien bestimmten das Leben und Arbeiten jenes scheuen Mannes, der mit Filmen wie Das Fenster zum Hof (1954), Psycho (1960) oder Die Vögel (1963) Meisterwerke der Filmgeschichte schuf. Erstmals nun widmet sich ein Kinofilm unter der Regie von Sacha Gervasi diesem singulären Phänomen, und er ist denn auch schlicht Hitchcock betitelt. Ein ambivalentes, ein schwieriges Unterfangen.

Es ist das Jahr 1959, Hitchcock ist 60 Jahre alt. Der unsichtbare Dritte (1959) läuft in den Kinos an und entwickelt sich, nach dem eher mäßig erfolgreichen Vorgänger Vertigo (1958), zu einem großen Hit. Hitchcock ist zufrieden, zunächst. Doch was kann jetzt noch kommen? Ein noch größerer, noch populärerer Film? Diese Fragen beschäftigen "Hitch", dem Anthony Hopkins mit Fat-Suit und prothetischen Silikon-Applikationen leider nicht besonders nahekommt.

Hitchcock steht am Scheideweg seiner Karriere

Wesentlich überzeugender ist Helen Mirren, die Hitchcocks Ehefrau und Mitarbeiterin Alma Reville spielt. Die Ehe währt seit 34 Jahren, das Paar kennt sich noch viel länger. Es ist beider erste, beider einzige Liebe. Hitchcock steht im gesetzten Alter an einem Scheideweg: Setzt er auf Kontinuität oder positioniert er sich neu? Als ihm der Kriminalroman Psycho des amerikansischen Autors Robert Bloch in die Hände fällt, steht für ihn fest: Es ist die Neupositionierung.

Nach seinen glanzvollen Jahren bei Paramount – nach Breitwand-Farbfilmen der fünfziger Jahre wie Über den Dächern von Nizza (1955) mit Stars wie Grace Kelly und Kim Novak, Cary Grant und James Stewart – plant Hitchcock nun die Adaption eines beinahe trashigen Romans, in dem die Protagonistin Marion Crane nach dem ersten Drittel unter der Dusche eines abgehalfterten leeren Motels brutal erstochen wird.

Die Studio-Bosse sind entsetzt über "Psycho"

Die fassungslosen Studio-Bosse bei Paramount sind not amused und verwehren ihr Einverständnis – Hitchcock goes Trash, das ist im Hollywood jener Zeit undenkbar. Daraufhin finanziert Hitchcock den Film vollständig selbst, nimmt eine Hypothek auf das Haus auf, in dem er mit Alma in Bel Air wohnt, und will in Schwarz-Weiß drehen. Auf 800.000 US-Dollar beläuft sich die Low-Budget-Produktion, nur 30 Drehtage sind angesetzt. Für eine Hitchcock-Produktion vollkommen unübliche Konditionen. Ein Experiment. Er besetzt Anthony Perkins (verblüffend ähnlich: James D'Arcy) als Norman Bates, Janet Leigh (zu propper, zu glatt: Scarlett Johansson) als Marion Crane und Vera Miles (Jessica Biel) als Marions Schwester Lila Crane.

Psycho steht zunächst unter keinem guten Stern, ebenso wie – so will es hier das Drehbuch von John J. McLaughlin (Black Swan) – die Ehe der Hitchcocks: Alma, bereits in den 1920er Jahren Cutterin und Drehbuchautorin, ist seit jeher an den Drehbüchern beteiligt, liest die Romanvorlagen als erste mit – sie ist es, die den fertigen Film gemeinsam mit Hitchcock abnimmt, bevor er als fertiggestellt und freigegeben gilt. Wahrgenommen oder gewürdigt wird sie in der Öffentlichkeit jedoch nie. Auch die Anerkennung ihres Ehemannes fehlt ihr. Psycho wird zum Härtetest, auch für die Ehe der Hitchcocks.

Hitchcock ist ein Wagnis auf mehreren Ebenen: Ein Kult-Regisseur, ein Kult-Film, die unzähligen Kolportagen über beides und ein vor Details überbordendes Sachbuch, welches als Grundlage für dieses Biopic-Fragment dient. Wie dies alles in einem mit hochkarätigen Stars besetzten Film komprimieren und adäquat umsetzen?