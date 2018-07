Juwelendiebe haben während der Filmfestspiele in Cannes Schmuck im Wert von mehr als einer Million Dollar (776.000 Euro) gestohlen. Die Juwelen sollten unter anderem an Schauspieler ausgeliehen werden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei drangen die Diebe in der Nacht in ein Hotelzimmer ein, das von einer Mitarbeiterin des schweizerischen Uhren- und Schmuckunternehmens Chopard angemietet war. Dort entwendeten sie einen Tresor, in dem der Schmuck aufbewahrt wurde.

Der Polizeisprecher in Nizza , Bernard Mascarelli, sagte, man gehe von mehreren Tätern aus. Zudem sei anzunehmen, dass es einen Tippgeber oder einen Komplizen gegeben habe, der von den Juwelen in dem Zimmer wusste.



Die wichtigste Auszeichnung des Filmfestivals, die Goldene Palme, ist nach Angaben der Festivalleitung nicht unter den gestohlenen Wertgegenständen. Das Unternehmen Chopard kreiert als offizieller Partner seit 1998 neben speziell angefertigten Schmuckkollektionen jedes Jahr auch eine neue Trophäe für das Filmfestival. Die Goldene Palme besteht aus 118 Gramm Gold und ist rund 20.000 Euro wert.

Schmuck lagerte in ungesichertem Hotel



Über den Aufbewahrungsort der Juwelen kamen Fragen auf. Unklar ist, warum in dem Durchgangshotel Novotel, das nicht zu den gesicherten Hotels in Cannes zählt, solch teurer Schmuck gelagert wurde. Denn Chopard verfügt während des Filmfests über festungsartig gesicherte Räumlichkeiten im Hotel Martinez, wo eine eigens engagierte Sicherheitsfirma über die wertvollen Stücke wacht.

In einer ersten Stellungnahme gab die Sprecherin des Unternehmens an, der Wert des gestohlenen Schmucks sei nicht so hoch wie in den Medien angegeben werde. Sie dementierte auch, dass das Diebesgut Teil der Kollektion sei, die von Schauspielerinnen getragen wird.



Die Kreativ-Chefin hinter der Cannes-Kollektion ist die Vizepräsidentin des Unternehmens, Caroline Scheufele. In der Nacht des Einbruchs war sie auf dem Filmfestival – der Schmuckhersteller verlieh am Abend einen eigenen Preis an Nachwuchstalente.

Am Eröffnungsabend war das britische Model Cara Delevigne mit Diamant-Ohrringen und Halskette aus der Red-Carpet-Kollektion 2013 über den roten Teppich gelaufen. Auch die Sängerin Lana Del Rey und die Schauspielerin Julianne Moore wurden für ihren Auftritt in Cannes von Chopard ausgestattet. Für die verbleibenden Festivaltage muss nun Ersatz für die Kollektion gefunden werden. Die Festspiele dauern noch bis zum 26. Mai.

Schüsse in Cannes



Zu einem weiteren Zwischenfall kam es während einer Fernseh-Liveübertragung am Freitagabend: Ein Unbekannter feuerte am Rande der Veranstaltung zwei Schüsse in die Luft. Der Mann wurde von Sicherheitskräften niedergerungen, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. Dabei riefen Polizisten das Wort "Granate", unter den Zuschauern brach Panik aus. Augenzeugen zufolge hatte der Mann nur eine Granaten-Atrappe bei sich.



Die Übertragung des französischen Senders Canal+ wurde kurzzeitig unterbrochen. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Canal+-Moderator, als die Sendung fortgesetzt wurde. Der Schütze wurde festgenommen.