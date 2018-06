Der Körper eines Menschen, sagt man, kann sein Tempel sein, ein Gebirge. Manchmal besteht es aus Muskeln, manchmal aus Fleisch, oft zu gleichen Teilen. Wie eine Wand steht dieses Massiv dann vor einem: mächtig, steil, oft zerklüftet, schier unüberwindbar, und nichts, so scheint es, kommt an ihm hinauf, nichts darüber weg, weder Gefahren noch Gegner, geschweige denn Gefühle.

So weit das Klischee.

James Gandolfini ist so ein Tempel, Fels, Gebirge. Er ist es schon physisch, vor allem aber ist er es in all den Rollen seiner gar nicht mal langen, aber eindrücklichen Hollywoodkarriere. An dieser Wand namens Gandolfini prallten noch fast alle Gegner ab wie Fliegen. Sie taten es in Filmen, deren Wesenskern gern Feindschaft jeder Art bildete. Und falls nicht, dann brauchten sie schon stumpfe Gewalt. Diese Festung von einem Mann – fiktional war sie lange Zeit fast uneinnehmbar. Leider nur dort.

Gestern wurde bekannt, dass James Gandolfini tot ist, gestorben an einem Herzinfarkt mit 51 Jahren. Auf einer Urlaubsreise nach Rom, wie es sich für lebensfrohe Weltbürger irgendwie gehört. In Italien also, ausgerechnet dort. Ausgerechnet, weil Italien nicht allein die Heimat seiner Eltern ist, in Italien liegt auch der Ursprung seiner größten Rolle: Tony Soprano. Ein Tempel, ein Fels, ein Gebirge von einer Filmfigur. Und ein Stück Klischeebekämpfung in einem schablonensatten Genre.

Als Fixstern jener TV-Serie, die Kritiker und Zuschauer weltweit auch 14 Jahre nach der Pilotfolge zur besten aller Zeiten erklären, hat Gandolfini nämlich Geschichte geschrieben, und auch das hat natürlich mit seinem Körper zu tun. Das Mafia-Epos Die Sopranos war schließlich mehr als eine grandiose Erzählung, die das aufgeplusterte und doch oft limitierte Kino endgültig in den Schatten des Fernsehens stellte; im Clan-Chef Tony kreierte es einen gänzlich neuen Typus Gangster: den einfühlsamen Killer und familiären Großkriminellen.

So einen brutalen, unerbittlichen, selbstgerechten geld- wie machtgeilen Sympathieträger mit charmantem Lächeln hatte es bis dato nie gegeben. Tony Soprano war ein Alphatier, das morgens in Puschen die Zeitung vom Hoftor holt, mittags seinen Stripclub besucht, zum Abendbrot heimkehrt und nachts ein paar Feinde kaltmacht. Tony Soprano, das war Protagonist und Antagonist in Personalunion, eine menschlich unmenschliche Wand, die sich nur selbst zum Einsturz bringen konnte. Und niemand konnte das so spielen wie dieser Ostküstenamerikaner mit Wurzeln im Mafia-Land.

Dabei war Gandolfini, geboren 1961 in New Jersey, lange fest gebucht auf die schlagkräftigen, sehr präsenten, aber austauschbaren Nebenrollen im Dienste der Stars. Gleich im ersten Blockbuster True Romance prügelt er 1994 die zierliche Patricia Arquette so akkurat krankenhausreif, dass es für Actionproduzenten auf Brutalosuche wie ein Bewerbungsschreiben wirken musste.