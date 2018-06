ZEIT ONLINE: An ihrer Stelle handelt von einer jungen ultraorthodoxen Frau, deren ältere Schwester bei der Geburt ihres Kindes stirbt. Nun soll sie den Witwer heiraten. Den Film haben Sie für das nichtreligiöse Publikum in Israel gedreht. Jetzt wird er auf der ganzen Welt gezeigt. Was sagen Sie dazu?

Rama Burshtein: So weit hatte ich gar nicht gedacht. Ja, ich hatte die weltlichen Israelis im Visier und nie geglaubt, dass man sich darüber hinaus dafür interessieren würde. Bei meinem nächsten Projekt werde ich das im Hinterkopf behalten.

ZEIT ONLINE: Wie erklären Sie sich den Erfolg? In Israel war es der am meisten gesehene Film der letzten zehn Jahre, bei den Filmfestspielen 2012 in Venedig gewann Hadas Yaron den Preis für die beste Hauptdarstellerin. Er war auch für einen Oscar nominiert.

Burshtein: Zunächst einmal handelt es sich um eine Welt, die für all diese Menschen weit entfernt ist, und dann glaube ich, dass man für den Film überall aus demselben Grund interessiert hat: weil er eine menschliche Liebesgeschichte erzählt, auch wenn das so niemand sagt. Mit einem klaren Regelwerk, was aber den Zugang nicht verhindert. Es geht nicht nur um Pflicht, sondern auch um Entscheidungsfreiheit und wie die Umgebung darauf Einfluss nimmt.

Rama Burshtein Jahrgang 1967, ist in einem säkularen Elternhaus in Jerusalem aufgewachsen und besuchte dort die prominente Sam-Spiegel-Filmschule. Mit 26 wurde sie streng religiös, ohne aber auf ihre Leidenschaft fürs Kino zu verzichten. An ihrer Stelle, der am 11. Juli in den deutschen Kinos anläuft, ist ihr erster Spielfilm. Der preisgekrönte Streifen gewährt einen intimen Blick in die ultraorthodoxe jüdische Gemeinde in Tel Aviv, der sie mit ihrem Mann und vier Kindern angehört.

ZEIT ONLINE: Am Ende entscheidet sich die jüngere Schwester für den Schwager...

Burshtein: Das Interessante ist, dass jeder in dem Film etwas anderes sieht, was er eben wahrnehmen will. Manche sehen sie als das totale Opfer, andere als romantisch Verliebte und wieder andere schreien auf angesichts unseres primitiven Denken, weil sie das eben so sehen.

ZEIT ONLINE: Der Film spielt im kleinen ultraorthodoxen Milieu in Tel Aviv. Fast alles spielt sich drinnen in einer Wohnung ab, in einer Art Parallelgesellschaft mitten in der pulsierenden Großstadt.

Burshtein: Es handelt sich wirklich um eine sehr kleine Minderheit, die für sich lebt und niemandem versucht, etwas aufzudrängen. Politik interessiert hier niemanden, es geht darum, sich mit der Welt zu arrangieren und sich darin aber nicht zu verlieren.

ZEIT ONLINE: Ja, hier in Tel Aviv gibt es deshalb auch keine Demonstrationen, wenn etwa Autos am Schabbat durchs Viertel fahren. Aber Filmkritiker, vor allem in Europa, haben Ihnen vorgeworfen, dass sie dieses Milieu schönzeichnen und es – gerade als Frau – am kritischen Blick mangeln lassen.

Burshtein: Ich denke nicht, dass ich ein idyllisches Bild gezeichnet habe. Die Mutter hat einen echten Konflikt: Sie will einerseits den Schwiegersohn mit ihrer jüngeren Tochter verheiratet sehen, aber andererseits auch ihr Kind glücklich machen. Ähnlich geht es dem Vater und auch der Tochter selbst. Manche Leute nehmen eben nur etwas als Konflikt wahr, was mit harscher Kritik einhergeht.