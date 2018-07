Der bisherige USA-Korrespondent Thomas Roth moderiert künftig die Tagesthemen in der ARD . Darauf haben sich die Intendanten auf ihrer Sitzung in Mainz verständigt, teilte der Sender mit. Roth ist derzeit ARD-Korrespondent in New York und wird Erster Moderator der Tagesthemen in Hamburg .

Erste Moderatorin bleibt Caren Miosga , die die Tagesthemen seit sechs Jahren präsentiert. Ingo Zamperoni, der als Dritter Moderator bislang beide Hauptmoderatoren vertreten hat, wird diese Aufgabe auch künftig erfüllen und verstärkt zum Einsatz kommen. Der ARD-Vorsitzende Lutz Marmor sagte zu der Neuordnung: "Mit Thomas Roth bekommen wir einen hervorragenden Journalisten, der durch die vielfältigen Erfahrungen seiner bisherigen Arbeit eigene Akzente in den Tagesthemen setzen wird."

Roth folgt auf Tom Buhrow , der bisher Tagesthemen -Moderator war und nun als WDR-Intendant nach Köln wechselt . Über Roth sagte Buhrow: "Er ist in allen Themenbereichen äußerst kompetent, bekannt für seine exzellenten Interviews, ist glaubwürdig und bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr beliebt."

"Besser könnten Voraussetzungen nicht sein"



Roth sagte über seine neue Aufgabe: "Ich denke, ich kann nach 33 Berufsjahren auch in sehr schwierigen Gebieten und Situationen eine Menge Erfahrung in das Team und in die Moderation der Tagesthemen einbringen." Da er viele Jahre unter anderem als Korrespondent für die Tagesthemen -Redaktion gearbeitet habe, kenne er sie gut. "Besser könnten die Voraussetzungen aus meiner Sicht nicht sein", sagte Roth.

Roth wurde 1951 in Heilbronn geboren und studierte Germanistik in Heidelberg . Nach dem Volontariat beim damaligen Süddeutschen Rundfunk (SDR) arbeitete er als Redakteur für verschiedene Sendungen. Er war ARD-Korrespondent in Johannesburg sowie Studioleiter und Korrespondent im Studio Moskau . Bevor er Leiter des ARD-Hauptstadtstudios wurde, war er als Hörfunkdirektor beim WDR tätig. Zuletzt arbeitete er als Studioleiter und Korrespondent in New York.