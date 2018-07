Angenommen, jemand hätte James Camerons Titanic im Kino sinken sehen und erklärt: Hier wird eine Wahrheit über die heterosexuelle Liebe erzählt, und Leonardo DiCaprios Figur muss sterben, weil Beziehungen zwischen Männern und Frauen nicht funktionieren. Man hätte dem Kritiker wohl empfohlen, seine Berufswahl zu überdenken.

Genau dieser Kurzschluss aber findet häufig bei Filmen statt, in denen ein schwules oder lesbisches Liebespaar die zentrale Rolle spielt. Zu besichtigen war das anlässlich des diesjährigen Gewinnerfilms aus Cannes, La vie d’Adèle (deutscher Titel: Blau ist eine warme Farbe). Darin verliebt sich eine junge Frau (Adèle Exarchopoulos) in die Malerin Emma (Léa Seydoux) mit den titelgebenden blauen Haaren. Der Film dreht sich ums Erwachsenwerden, um Klassenunterschiede und Selbstbestimmung. Es geht auch um Homophobie, aber wirklich nur am Rande. Die Goldene Palme bekamen Regisseur Abdellatif Kechiche und die beiden Hauptdarstellerinnen, weil ihnen das Spiel mit Intimität so überaus gelungen war. Wenn sich Adèle und Emma auf der Parkbank anblicken, hungrig, fiebrig, wenn Adèle mit Zigarette im Mundwinkel für Emma posiert, dann ist ihr Begehren so eindringlich, dass Kritiker berichten, beim Zusehen vergessen zu haben, dass diese epochalen Liebesszenen von zwei Frauen gespielt wurden.

Dennoch kamen dieselben Kritiker nicht umhin, La vie d'Adèle mit den Protesten gegen die Homoehe zu verbinden, die zur Festivalzeit Ende Mai in Paris tobten. Sie erklärten die Entscheidung der Jury für hochpolitisch. Lesbische Liebe, fanden die Kritiker, sollte so normal sein wie in Kechiches Film. Sie scheitere noch immer an gesellschaftlichen Vorurteilen, das zeigte in ihren Augen der Film.



Ähnliche Reaktionen sind auf den französischen Film Der Fremde am See zu erwarten, der an diesem Donnerstag bundesweit startet. Auch er spielt im homosexuellen Milieu, genauer an einem Seeufer, das Schwule zum Cruisen nutzen. Am steinigen Strand baden sie nackt, im angrenzenden Wäldchen suchen sie Partner für unverbindlichen Sex. So weit, so thematisch einschlägig.



In Cannes hat der Film aber nicht nur die Queere Palme gewonnen, sondern auch einen Preis für die beste Regie. Wer den Blick vom schwulen Sex löst, sieht Erstaunliches: Hier ist eine Kamera am Werk, die nur zu beobachten vorgibt und doch eine schleichende Unruhe produziert. Sie fängt die Streifzüge des Protagonisten Franck beiläufig ein, seine Gespräche mit dem Sonderling Henri, sein Warten auf den Schwimmer Michel. Doch gerade in dieser Beiläufigkeit steckt die Bedrohung. Das natürliche Licht, das der Regisseur Alain Guiraudie einsetzt, schlägt plötzlich in Dämmerung um, wird zum nachtschwarzen Bild. Und so sind es die Aufnahmen der Natur, die die Stimmung diktieren – der Wind, der ins Mikro rauscht, das Wasser, das unaufhörlich gluckst. Der See flößt selbst bei Tageslicht Angst ein, die Schwimmer sehen in Großaufnahme verloren aus. Die Einsamkeit der Strandbesucher inmitten des sommerlichen Treibens ist es, was der Film in Szene setzt.