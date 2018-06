Diane Kruger wurde 1976 in Deutschland geboren. Mit 16 ging sie als Model nach Paris. Sechs Jahre später hatte sie genug von diesem Job und wechselte ins Schauspielfach. Seitdem Wolfgang Petersen sie für die Rolle der schönen Helena in Troja gecastet hatte und Guillaume Canet für Mon idole spielt sie im regelmäßigen Wechsel sowohl in den USA als auch in Frankreich, in Großproduktionen wie Inglourious Basterds oder jüngst in dem Fantasy-Film Seelen, als auch in Debut-Filmen wie Frankie der französischen Regisseurin Fabienne Berthaud, für die sie später noch Barfuß auf Nacktschnecken machte.

Kruger lebt in Los Angeles und in Paris. Sie spricht drei Sprachen fließend. Das Interview gab sie in akzentfreiem Deutsch. Lediglich hin und wieder rutschte ihr ein amerikanischer Begriff dazwischen. Den haben wir dann des Charmes willen übernommen.