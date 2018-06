Christine "Tine" Wittler, die dank ihrer RTL-Sendung Einsatz in 4 Wänden den zweifelhaften Titel "Einrichtungsexpertin" erlangte, hat einen Kinofilm gemacht. Es geht nicht um falsche Fußleisten oder hässliche Hängeschränke, sondern um eines der großen Themen des Menschen: Schönheit.

Wer schön sein will, muss reisen heißt das Werk. Wer das Werbeplakat sieht, auf dem Wittler und eine Frau mit Kopftuch einander gegenüberstehen, kann deutlich das Wort "Dokumentarfilm" lesen. Die Einrichtungsexpertin Wittler wird sich also auf Exkursion in die arabische Welt begeben haben, schätzt man, um unser westliches Schönheitsideal zu relativieren. Rund 90 Minuten hat sie dafür Zeit, eine gute Dokulänge.

Während die Kamera über Wüstensand schwebt und ganz langsam auf eine verloren wirkende Frau in rotem Überkopfgewand zoomt, spricht Tine Wittler ihre ersten Sätze, die – anders ist es nicht zu deuten – offenbar ihre Herangehensweise an diesen Film illustrieren sollen: "Mein Name ist Tine Wittler, ich bin neugierig und möchte lernen. Dafür ist es hilfreich, die Perspektive zu wechseln und auf Reisen zu gehen."

Dann wird man sehr lange darüber informiert, dass der Film in Mauretanien gedreht wurde. Wie schwierig es war, diesen Film in Mauretanien zu drehen. Selbst das Auswärtige Amt hat abgeraten! Abgesehen davon, dass es etwas eitel ist, mit viel Aplomb auf den eigenen Mut hinzuweisen, drängt sich dem Zuschauer die Frage auf: Warum Mauretanien? Und: Haben die dort nicht andere Probleme als mit Tine Wittler eine Diskussion über Schönheit zu führen? Sollte die Recherche möglichst aufwendig wirken? Hat Saudi Arabien keine Drehgenehmigung ausgestellt?

In der folgenden Sequenz sehen wir Wittler bei Anprobe und Kauf einer Malhafa, dem mauretanischen Stoffgewand für Frauen. Sie ist fasziniert davon, dass in Mauretanien dicke Frauen als schön gelten, und will sich das auch von jedem Mann, der vor die Kamera tritt, bestätigen lassen: Die Schönheit der Frau kommt erst zum Vorschein, wenn sie dick wird. Eine dicke Frau nimmt mehr Platz ein in der Gesellschaft. Eine dicke Frau ist weich, nicht so sehnig wie ein Mann.

Das alles ist schön und gut und wissenswert, aber Tine Wittler kann nicht nach Mauretanien reisen und von Mauretanien schweigen. Über Sklaverei, Prostitution, Genitalverstümmelung und Menschenhandel kein Wort zu verlieren, um lieber über Fett zu sprechen, das ist geradezu obszön. Wüssten wir alle über Mauretanien Bescheid, lägen die Dinge anders, tun wir aber nicht, also verletzt sie die Pflicht der Journalistin, als die sie sich in diesem Film so laut inszeniert: sagen, was ist.