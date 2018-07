TV-Kritik im Sekundentakt: Oft sind die Kommentare auf dem sogenannten Second Screen viel unterhaltsamer als das, was auf der Mattscheibe flimmert. Die Twittritikauf ZEIT ONLINE erklärt, was die Zuschauer wirklich beschäftigt.

Eigentlich ist Fernsehen ein triviales Medium. Abseits eines Mindestmaßes an informationeller Grundversorgung dient es vor allem der gemütlichen Feierabendunterhaltung. Von Rehabilitierung, letzter Chance, gar Ultimaten sollte da zumindest im Showfach nicht die Rede sein. Es sei denn, Wetten, dass..? läuft – noch immer Deutschlands hitzigst diskutiertes TV-Lagerfeuer. Dann kocht die Publikumsseele, dann geht es ums Ganze, dann schalten auch jene ein, die es nur sediert ertragen.

Aber auch solche, denen man es gar nicht mehr zugetraut hatte.

Das dankt der ultimatengeplagte, rehabilitierungsbereite Markus Lanz schon beim umjubelten Anmoderieren mit einer selbstreferenziellen Volte gegen all die Kritik an den vergangenen Ausgaben. Schön, dass da noch Zeit für die kleinen Dinge bleibt. Entweder beim Moderator:



oder den Gästen:

Für Markus Lanz dürfte das nicht der unvorteilhafteste Nebenkriegsschauplatz sein, denn seine (von Ghostwritern) geschriebenen Witze und (aus purer Hilflosigkeit geborenen) Hollywoodstar-Anbiederungen ziehen einen wahren Shitstorm gehässiger Tweets und Kommentare nach sich. Manchmal aber auch erstaunliche Fröhlichkeit:

Aber mit dem Frohsinn ist das beim deutschen Publikum ja so eine Sache. Allzu oft gerät er hierzulande arg kollektivistisch.

Und sie klatschen und klatschen und klatschen auch noch im Takt, als zur ersten Saalwette allen Ernstes Eier durch die Luft fliegen, während Markus Lanz die Zeit bis zu Harrison Fords vorzeitigem Abschied ("mein Flieger, sorry") mit den ewig gleichen Begriffen überbrückt.

Ständig alles mindestens gleich toll zu finden und Harrison Ford unablässig beim Filmnamen zu nennen ist allerdings immer noch besser, als wie weiland Thomas Gottschalk ständig Markennamen zu deklinieren. Die fehlende Schleichwerbung ist abgesehen von neuen Sofakissen aus Twittersicht aber auch das einzige, was Lanz besser macht als sein Vorgänger.

Ständig "Fettstifte" statt "Labellos" zu sagen, während das Kinderwettenmädchen vergeblich versucht, über solche zu balancieren, macht zwar das Publikum wahnsinnig, aber immerhin die Werbewächter glücklich.



Als sich eine Schauspielerin namens Ruth Maria Kubitschek aufs Sofa quält, gibt es noch mal kurz Gemecker seitens der jüngeren Zuschauer.



Doch immerhin sorgte einer der betagten Stars für einen der wenigen positiven Aspekte dieser Ausgabe Wetten, dass..?

Das könnte für die Quote indes hinfällig sein, da auf RTL um 21.53 Uhr die Nationalhymnen laufen, womit einsetzt, was zu Gottschalks Glanzzeiten noch undenkbar war.

Zu einer offensiven Gegenprogrammierung der Konkurrenz also. Das trauen sich die Mitbewerber zwar nicht nur bei Markus Lanz, aber erst unter seiner Leitung kann sich RTL sicher sein, die vielen Millionen für einen Klitschko-Kampf nicht für geringe Zuschauerresonanz zu vergeuden. Und spannender als Wetten, dass..? anno 2013, da ist sich die Netzgemeinde einig, wären andernorts sogar die Ringpausen. Dazu passt irgendwie auch das Outfit der neuen Sofa-Besetzerin.

Allerdings scheint der Faustkampf nebenan noch langweiliger zu sein. Und während auf RTL Gong 8 die gleiche Ödnis beendet wie siebenmal zuvor, läuft ER in die Bremer ÖVB-Arena ein: Silvester Stallone. Die groteske Sammlung gescheiterter Botox-Behandlungen hat über den Weltstar-Appeal hinaus jedenfalls großes Potenzial fürs Renommee von Markus Lanz. Die wenigen Minuten nämlich, bis auch Stallone dringend zum Flughafen muss, drischt die Twitter-Gemeinde nämlich kurz mal mehr auf den gelifteten Gast als den geleckten Moderator ein:

Seltsam pünktlich zum offiziellen öffentlich-rechtlichen Finale endet auch die Privatprügelei. Mit einem Punktsieg. Den kann Markus Lanz auch in den 20 Minuten Überziehungszeit nicht mehr landen. Trotzdem: Ultimatum abgewendet, nächsten Monat neue letzte Chance zur Rehabilitation in Halle.