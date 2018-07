TV-Kritik im Sekundentakt: Oft sind die Kommentare auf dem sogenannten Second Screen viel unterhaltsamer als das, was auf dem Fernsehbildschirm zu sehen ist. Die Twittritik auf ZEIT ONLINE erklärt, was die Zuschauer wirklich beschäftigt.

Wer nimmt hier eigentlich Tilidin? Der dritte Dortmunder Tatort führt das Ermittler-Quartett um Peter Faber (Jörg Hartmann) in Eine andere Welt an die sozialen Grenzposten der Ruhrpottstadt: ein Mädchen aus der Unterschicht, das sich heimlich in der Dortmunder Oberschicht installieren wollte, wird tot aufgefunden. Ein sozialromantisches Leben auf doppeltem Boden. Noch bevor es die ersten Verdächtigen gibt, zeigen sich einige Zuschauer angesichts der Ermittler irritiert. Faber und seine Kollegin Nora Dalay (Aylin Tezel) – kennen wir die nicht?



Es muss sich um eine Verwechslung handeln! Doch dann konzentriert sich der Dortmunder Tatort auf seine Stärke: die Schwäche des soziopathiebegabten Hauptkommissars Peter Faber. Jenem Mann, der seinem Duisburger Kollegen Horst Schimanski in Sachen abgeranzter Parka-Style und Schlagkraft im 21. Jahrhundert Konkurrenz macht.

Ach, dieser Homo Faber – wenn er in Profiler-Technik um die Leichen kreist oder sich auf seine Kollegin schmeißt – ist er dann noch Psycho oder schon Polizist? Warum nicht einfach beides? Es muss im Leben schließlich mehr als alles geben.

Aus den Umkleiden des BVB hörte man bisher jedenfalls noch kein Porzellan splittern, vielleicht muss man nach der Niederlage gegen Wolfsburg bis zum kommenden Samstag warten, wenn der BVB auf Bayern München trifft. Auf dem Spielfeld des Sonntagabendkrimis dauert es immerhin bis zur 44. Minute, bis Faber seinen ersten Ausraster hat. Nachdem er sich in den vorigen Folgen an einem Auto und an seinem Schreibtisch ungütlich gehalten hat, ist nun ein Waschbecken in der Herrentoilette des Präsidiums sein nächstes Opfer.

Es hilft alles nichts: Das Weiß der zertrümmerten Keramik ist am Ende auch nur eine Abstufung von Grau. Da bringt auch die verwackelte Handkamera inklusive nachgeahmter Schwedenkrimistimmung wenig Leben rein. Als würde die betongraue Ruhrpott-Tristesse alleine nicht genügen, um diesen November zum Schwarzweiß-Film werden zu lassen.

Oh Boy, das wäre eine spannende Alternative vor der nächsten Sommerpause, wenn man am Sonntagabend den Sonnenuntergang statt des Tatorts anschauen würde. Doch jetzt gucken wir erst mal in die Röhre, und Faber auch, irgendwie.

Oder vielleicht Dr. House? Oder Hannibal? Columbo? Oder 24? Der Dortmunder Antiheld beeindruckt mit seinem – nennen wir es: Einfühlungsvermögen – sogar die Leichen im Keller, während seine jungen Kollegen Nora Dalay und Daniel Kossik (Stefan Konarske) in der Dortmunder Jugend-Schickeria ermitteln.

Zumindest wird die Dortmunder Lena Meyer-Landrut den Fall in der Nähe der letzten funktionierenden Telefonzelle Deutschlands lösen. Zuvor ist sie nach einigen Wodka-Shots Auto gefahren. "Nich lang schnacken, Kopp in' Nacken!"



Ihr Liebhaber und Kollege interessiert sich aber weniger für ihren Blutalkoholpegel als für eine Halterabfrage ihrer Strümpfe, während die Königinmutter ihrem Männerescort-Loverboy einen Korb gibt. Oh lá lá. Doch es bleiben auch Fragen offen.