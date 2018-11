Der britische Regisseur Steve McQueen ist mit seinem Werk 12 Years a Slave für sieben Golden Globes nominiert worden. Der Film über einen Afro-Amerikaner, der im 19. Jahrhundert aus dem freien Norden der USA in die Südstaaten verschleppt wird, ist damit Favorit im Rennen um die Filmpreise. Der Verband der Auslandspresse in Los Angeles hatte die Nominierungen in Hollywood bekannt gegeben. Ebenfalls für sieben Golden Globes ist American Hustle des US-Regisseurs David O. Russel nominiert.

Auch der deutsche Daniel Brühl hat Chancen auf einen Golden Globe. Der Schauspieler ist für seine Rolle in dem Formel-1-Drama Rush für den Preis in der Kategorie Bester Nebendarsteller nominiert worden. In der Kategorie ist auch der Deutsch-Ire Michael Fassbender für seine Rolle in 12 Years a Slave nominiert. Für den Film komponierte der in Frankfurt geborene Hans Zimmer die Musik, auch er wurde nominiert.



Die Golden Globes werden am 12. Januar während einer großen Gala in Beverly Hills verliehen. Sie gelten traditionell als Barometer für die Oscars. Der wichtigste Filmpreis der Welt wird am 2. März vergeben.