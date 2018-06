In München ist am Freitagabend der Bayerische Filmpreis verliehen worden. Der Filmemacher Edgar Reitz und sein Sohn Christian wurden mit dem Produzentenpreis für das Kinoepos Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht ausgezeichnet. Das epochale Werk könne mit seinen beeindruckenden Bildern die größte Kinoleinwand füllen und halte die Zuschauer über vier Stunden lang in Spannung und Atemlosigkeit, begründete die Jury die Vergabe. Der 81-jährige Edgar Reitz und sein Koautor Gert Heidenreich erhielten zudem den Preis für das beste Drehbuch.

Der Regiepreis ging an Andreas Prochaska für das historische Alpendrama Das finstere Tal. Darin taucht ein Fremder in einem einsamen Bergdorf auf. Kurz darauf beginnt eine Todesserie. Prochaska fächere die Verstrickungen in dem Dorf gnadenlos auf und schaffe einen Sog, der den Atem stocke lasse, urteilten die Preisrichter, darunter die Regisseurinnen Sherry Hormann und Maggie Peren.

In der Kategorie Schauspiel siegten Tobias Moretti und Brigitte Hobmeier. Moretti überzeugte als geheimnisvoller Fremder in der deutsch-österreichischen Produktion Das finstere Tal und als Vater in dem Familiendrama Hirngespinster. "Er ist ein gefragter Charakterdarsteller, ein eigenwilliger Star, der immer leidenschaftlich auf der Bühne und vor der Kamera sein höchst differenziertes Spiel zum Besten gibt", lobten die Juroren.



Publikumspreis für "Fack ju Göhte"

Brigitte Hobmeier wurde für Ende der Schonzeit ausgezeichnet, in dem sie als Bäuerin einen Juden vor den Nazis versteckt. Hobmeier spanne mit perfektem Minimalismus einen großen Gefühlsbogen. "Intensiver, ohne jede Vordergründigkeit, kann man nicht spielen", urteilte die Jury.

Der Preis für die beste Bildgestaltung ging an Dominik Grafs Werk Die geliebten Schwestern über die Liebesgeschichte zwischen dem Dichter Friedrich Schiller und zwei Mädchen. Kameramann Michael Wiesweg interessiere sich nicht für Effekte oder Manierismen, er sei zeitlos und im klassischen Sinne ein Erzähler in Bildern, lautete die Begründung für die Auszeichnung.

Besonders geehrt wurde der Schauspieler Armin Mueller-Stahl. Der 83-Jährige erhielt den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten für sein Lebenswerk. "Armin Mueller-Stahl ist eine einzigartige Künstlerpersönlichkeit, ein Alleskönner, der in keine Schublade passt. Kreativität ist, was sein Leben ausmacht", hieß es in der Begründung.

Insgesamt wurden 13 Auszeichnungen vergeben, darunter der Publikumspreis an den Überraschungserfolg Fack ju Göhte. Die bayerische Staatsregierung verleiht den Preis seit 1979 auf Vorschlag einer unabhängigen Jury. Er ist mit 300.000 Euro dotiert.