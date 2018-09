Luc Jacquet erhielt für seine Doku-Fiction "Die Reise der Pinguine" 2006 einen Oscar, der Film zählt zu den erfolgreichsten Dokumentationen aller Zeiten. Das Geheimnis der Bäume setzt den Fokus nun auf die tropischen Regenwälder. Während des Interviews in einem Restaurant auf dem Berliner Kurfürstendamm bestellt Jacquet Rotwein und Steak. Der Zusammenhang zwischen Rinderhaltung und dem Abholzen der Tropenwälder kommt auch noch auf den Tisch.

ZEIT ONLINE: Monsieur Jacquet, in ihren bisherigen Filmen spielten Tiere die Hauptrolle – die Kaiserpinguine in der Antarktis, dann ein Rotfuchs in Der Fuchs und das Mädchen. Nun erzählen Sie die Evolutionsgeschichte der tropischen Urwälder. Wie kommt man darauf, Bäume zu den Protagonisten eines Films zu machen?

Luc Jacquet: Im Mittelpunkt steht auch in diesem Film das Verhältnis des Menschen zur Natur, ich habe mein Thema also nicht gewechselt. Es war die Begegnung mit dem Botaniker Francis Halle, die mich eine ganz neue Welt, ein eigenes Universum entdecken ließ. Ich kannte vor der Begegnung mit ihm gar keine Tropenwälder! Wie er auf die Pflanzenwelt blickt, was er dort alles sieht, das hat mich dazu gebracht, mich für Wälder zu interessieren.

Der französische Wissenschaftler Francis Hallé hat sein Leben der Erforschung von Pflanzen gewidmet, die er im Gegensatz zur Tierforschung für stark vernachlässigt hält. Hallé erzählt die Geschichte des Films, seine Zeichnungen sind die Grundlage der Animationen, die in "Das Geheimnis der Bäume" die Geburt eines Urwaldes, seine Entwicklung und sein Sterben zeigen.

ZEIT ONLINE: War die Verwendung von Animationen in einem Dokumentarfilm über den Wald unbedingt notwendig?

Jacquet: Das große Problem bei diesem Film war, dass es im Wald eine andere Zeitlichkeit gibt. Wir können nicht so lange warten und filmen, bis wir sehen, wie ein Baum wächst. Ich musste also einen Weg finden, das Wachstum trotzdem sichtbar zu machen. Ich wollte aber auch nicht einfach zeigen, wie genau eine Rose aussieht, wenn sie aufblüht oder wie ein Blatt aussieht, das sich entfaltet. Ich wollte zeigen, was ich empfinde bei dem Gedanken, wie der Lebenszyklus eines Waldes über mehrere Jahrhunderte hinweg aussehen könnte. Dafür hat sich die Animation angeboten.

ZEIT ONLINE: Wir sehen im Film also Ihre persönliche Vision eines Waldes und keine objektive Realität?

Jacquet: Ich mache weder rein dokumentarisches Kino, noch mache ich reine Fiktion, meine Filme sind eine Mischform. Ich mag es, von der tatsächlichen Wirklichkeit auszugehen, aber die Fiktion erlaubt es mir, eine Geschichte zu erzählen.

In "Die Reise der Pinguine" ließ Jacquet die Tiere sprechen. Diese anthropomorphe Darstellung wurde vor allem in den USA breit debattiert. Rechtskonservative Publizisten sahen in seinem Film einen Beweis für ein "intelligent design" – den Schöpferwillen Gottes – und für die Natürlichkeit monogamer Beziehungen. Jacquet hat dieser Auslegung stets widersprochen.

Der Wissenschaftler Francis Halle zeichnet den Urwald.

ZEIT ONLINE: Auch der Wald bekommt im Laufe Ihres Films menschliche Züge. Der Erzähler beschreibt, wie Bäume miteinander kämpfen, wie sie verführen, wie sie Allianzen schmieden, wie sie sprechen, wie sie lieben und geliebt werden.

Jacquet: Es ist nicht so, dass der Wald in meinem Film vermenschlicht wird. Ich will zeigen, dass der Wald auch ein lebendiges Wesen ist, dass er vor den selben Herausforderungen, den selben Fragen steht wie wir Menschen. Wir müssen uns schützen, wir müssen uns ernähren, wir wollen uns ausdehnen – all diese Bedürfnisse und Probleme haben der Mensch und der Wald gleichermaßen.



ZEIT ONLINE: Ist Ihre Geschichte des Waldes also eine Allegorie auf unsere eigene?

Jacquet: Überhaupt nicht! Der Wald steht zwar vor den gleichen Herausforderungen wie wir, aber er unterscheidet sich in allem von uns, er reagiert völlig anders als wir. Er ist gewissermaßen unser Gegenpol.

Ein Baum zu sein, so heißt es im Film, bedeute, "zu leben, ohne sich zu bewegen". Statt direkt zu kommunizieren, lassen die Bäume ihre Samen im Boden schlummern, jahrelang, bis wieder der Moment kommt, in dem sie keimen können. Die Architektur des Waldes wird bestimmt vom Sonnenlicht, seine Größe hängt von seiner Fähigkeit ab, mit Blüten und Früchten Tiere zu verführen, die seine Samen kilometerweit tragen. Durch Duftstoffe kann er Fressfeinde verjagen und sogar den Regen herbeirufen.