TV-Kritik im Sekundentakt: Oft sind die Kommentare auf dem sogenannten Second Screen viel unterhaltsamer als das, was auf dem Fernsehbildschirm zu sehen ist. Die Twittritik auf ZEIT ONLINE erklärt, was die Zuschauer wirklich beschäftigt.

Abschied, sang die Berlinerin Katja Ebstein vor 34 Jahren, "ist ein bisschen wie sterben". Seinerzeit mag sie damit irgendwas mit Liebe gemeint haben; heute kann man der Schlager als eine Art Soundtrack des Serienfernsehens verstehen. Darin nämlich verlassen quicklebendige Darsteller die Besetzungslisten häufig als fiktionale Leichen. Im Kölner Tatort verschied Assistentin Franziska unlängst so drastisch, dass ihr 80-minütiges Ableben zu hart für die Primetime war. Da konnte man von Till Ritters Rückzug aus dem Berliner Polizeialltag folglich mindestens einen Fememord erwarten, Drive-by-Shooting mit der Hauptstadtmafia, solche Sachen.

Doch statt des erwarteten Knalleffektes zieht sich das Berliner Finale so kaugummiartig hin, dass sich schon frühzeitig ein monotones Summen auf dem Second Screen ausbreitet.

Und das, obwohl zu Beginn gleich mal etwas in die Luft fliegt.

Diese Sendung kostet allerdings – wie so oft im deutschen Krimiwesen – einem Kind das Leben. Vielleicht, um das Publikumsbedürfnis nach maximaler Empathie fürs Opfer zu erfüllen.

Wahrscheinlicher ist es eher der Versuch, die Monotonie des konventionell erzählten Falles frühzeitig zu durchbrechen. Ein erwachsener Toter hätte die Zuschauer schon nach wenigen Sekunden in den Tiefschlaf versetzt. So ließ dieser noch einige Minuten auf sich warten.

Um nicht missverstanden zu werden: Großer Schwarzer Vogel ist gar nicht so schlecht konstruiert. Die Geschichte eines Kummerkastenonkels im Radio, der augenscheinlich von einem Objekt seiner nächtlichen Beichtstunden per Briefbombe aus dem Weg geräumt werden soll, sich später aber als depressiver Leistungsschwimmer mit vertuschtem Suizidversuch entpuppt, hat durchaus ihre Stärken. Zumal der Telefonseelsorger ein reales Vorbild hat.

Selbst Kommissar Ritter hat dem Tatort-Domian seine Schlafstörungen offenbart, wie Kollege Stark beim Abhören der Mitschnitte unfreiwillig entdeckt. Das sorgt zwischendurch zwar für emotionale Begegnungen zweier Kerle. Kann aber nicht verhindern, dass die Inszenierung – vom Spannungsbogen über die Lichtverhältnisse bis hin zur schauspielerischen Leistung – mit jeder Szene mehr zum Wegdämmern einlädt.



Das nährt die Spekulationen über den wahren Grund für Dominic Raackes Abschied vom Polizisten-Dasein:

Doch all die kritischen bis gehässigen Tweets zum letzten Tatort des teilergrauten Odd-Couples Stark/Ritter belegen letztlich auch die Schizophrenie moderner TV-Rezeption: Einerseits wird die Aufgeregtheit zeitgenössischer Krimis der Marke Schweiger/Tschiller rigoros zerhackt; andererseits prägt genau diese Reizüberflutung unsere Sehgewohnheiten längst so, dass jede Ebbe sofort Sehnsucht nach der sorgsam eingebimsten Actionästhetik hervorruft.

Und so beantwortet der Berliner Tatort die Frage, wie man eine Serienfigur auslöscht, zwar auf keine allzu spannende, aber am Ende doch beruhigende Weise: Indem man sie einfach ausfaden und aus dem Gedächtnis verwehen lässt wie den Frühdunst über idyllischen Landschaften, der Berliner Tatorte seit jeher durchwabert.

Ja, das ist er. Ohne Entlassungsurkunde, Blumengebinde, Schießerei oder einem zünftigen Mord, nicht im Sarg. Einfach so. Wir werden ihn vermissen. Wenn er nicht morgen schon vergessen ist.