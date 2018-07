ZEIT ONLINE: Herr Berben, Die Krupps, Das Adlon, jetzt Der Wagner-Clan – besonders ihre großen Produktionen befassen sich mit deutschen Dynastien im Sog der Nazis. Ist das so eine Art Steckenpferd?

Oliver Berben: Was den NS-Bezug betrifft, nicht. Was das Dynastische betrifft, schon. Ich liebe nun mal Familiengeschichten, aber auch meine Gegenwartsfilme haben oft mit Familie zu tun. Menschliche Beziehungen jeder Art sind schließlich der wichtigste Bezugsrahmen fast aller Zuschauer und interessieren mich auch persönlich sehr.

ZEIT ONLINE: Hat dieses Interesse etwas mit Ihrer eigenen Biografie zu tun?

Berben: Das habe ich mich auch schon gefragt. Egal, ob ich lese oder Filme schaue – Familie spielt darin fast immer eine bedeutende Rolle. Vielleicht, weil ich aus einer sehr kleinen stamme, mir aber immer eine sehr große gewünscht habe.

ZEIT ONLINE: Und natürlich lassen sich Familiengeschichten auch gut im Fernsehen vermarkten.

Berben: Als ich vor weit mehr als zehn Jahren meine erste Familiengeschichte Die Patriarchin gemacht habe…

ZEIT ONLINE: …über die Hamburger Kaffeedynastie Darboven…

Berben: …war mir das noch nicht bewusst. Aber auch damals war mein eigenes Interesse an solchen Sippen größer als das berufliche Kalkül. Aber am Erfolg habe ich natürlich gemerkt, dass dieses Thema mehr Menschen bewegt als mich allein.

ZEIT ONLINE: Warum ist das denn so – der viel beklagte Werteverfall, der die Sehnsucht nach einer alten Ordnung wach hält?

Berben: Schon. Die Adelsgeschichten in den Regenbogenmagazinen interessieren mich persönlich überhaupt nicht, stoßen auf ein irrsinniges Interesse. Verrückt, nicht wahr? Aber es gibt eben eine große Hinwendung zu dem, was George Bush abfällig Old Europe genannt hat, einer Kraft gegen die umfassende Veränderung.

ZEIT ONLINE: Andererseits beschreibt das Fernsehepos insgesamt ja mit genüsslicher Vorliebe den Aufstieg und Fall der Familie im Buddenbrookschen Sinne…

Berben: Das Publikum betrachtet es zwar mit einer gewissen Genugtuung, die Großen von oben fallen zu sehen; das macht die eigene Situation da unten etwas erträglicher. Weil es aber immer wieder aufwärts gehen kann, bedienen solche Geschichten auch den Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär und sorgen somit für Vorsicht und Hoffnung zugleich, abstürzen und aufsteigen zu können.