TV-Kritik im Sekundentakt: Oft sind die Kommentare auf dem sogenannten Second Screen viel unterhaltsamer als das, was auf dem Fernsehbildschirm zu sehen ist. Die Twittritik auf ZEIT ONLINE erklärt, was die Zuschauer wirklich beschäftigt.

Die Bibi und der Moritz haben's nicht leicht. In einem Land, wo der Fleischkäs' auch Spenderleber genannt wird, muss man mit dem Schlimmsten rechnen: Die Polizei bestiehlt die Polizei, eine Rindersuppe heilt alle Wunden und die dekolletierte Assistentin eröffnet neue Fremdschäm-Dimensionen. Im Wiener Tatort Abgründe begeben sich Oberstleutnant Eisner (Harald Krassnitzer) und Major Fellner (Adele Neuhauser) in einer Schlampenschleuder auf Schnitzeljagd in die österreichische Gesellschaft.



In den Abrisstrümmern einer kollektiven Erinnerung an den Missbrauchsfall Melanie Pölzl, die fünf Jahre lang vom Kinderschänder Potofski in einem Verlies gefangen gehalten wurde, liegt nun die Franzi, Ex-Chefermittlerin und Ex-Geliebte von Eisner. In der "Baddologie" darf die Leiche aber nicht untersucht werden: "Ein neuer Fall? – Nein, Leberkäs'! Hod a viel Totes." Befehl von ganz oben, sagt der Chef "Ernstl", zum Glück hat aber die Bibi noch "a Gspusi aus der Asservatenkammer", das hilft weiter.

Das geht der Bibi und dem Moritz nicht anders. Aber Hauptsache, die beiden verstehen sich. "Bibi, du bist der Wahnsinn!", entfleucht es dem Möchtegern-Grantler in einer fast zärtlichen Szene. Auch wenn die Polizei die Polizei bestiehlt, aus ihrer Zeit bei der Sitte weiß die Bibi, wie man mit Tiefschlägen und schlechtem Gewissen umgeht: "I mach' ma imma a Rindssuppn, wenn I Scheiße g'baut hob."

Ja, sogamol! Dös kenn' I doch! Richtig: Der schamloseste aller Privatsender hat jüngst als eine Art Vorschule zum ORF-Tatort eine tropische Unterhaltungsshow (#ibes) ausgestrahlt, in der eine junge Frau einigermaßen erfolgreich die Fallstricke des österreichischen Dialekts darbot.



Die Bibi bebt, denn die Larissas dieser Welt machen dem Moritz zu schaffen. Die tief dekolletierte Julia Wiesner (Stefanie Dvorak), eine überarbeitete Büro-Assistentin mit Hang zur Kakteen-Überwässerung, möchte den Schnucklputz unter den Kommissaren nämlich gern a bisserl anbraten, weil sie sich nur dann als Frau spürt – und eröffnet so völlig neue Dimensionen des Fremdschämens.



Schlimm genug, dass im Tatort ältere, trübäugige Männer als Sexiest Cop Alive verkauft werden und der Lösung des Falls anhand von Bettlattenquietschen näher kommen. Aber wenigstens gibt es unter den Verdächtigen noch den creepy Bauunternehmer Nussbacher mit Nerdbrille und Hipster-Schnauzbart, auch wenn der "a Oaschloch" ist.