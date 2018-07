Kein anderer US-Moderator war so lange Gastgeber einer Late-Night-Show wie David Letterman. Nach mehr als 30 Jahren soll damit Schluss sein. In der jüngsten Ausgabe seiner Late Show auf dem amerikanischen Sender CBS kündigte der 66-Jährige seinen Rückzug an. Er will den im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. "Das bedeutet: Paul und ich können nun heiraten", sagte er scherzhaft in Richtung von Musiker Paul Shaffer, der Letterman in den Sendungen seit Jahrzehnten zur Seite steht.

"Es wird schwer sein, sich zu verabschieden", sagte CBS-Chef Leslie Moonves laut einer Mitteilung, die der Sender verbreitete. "David Letterman hat unseren Sender nachts mit Geist, Schwung und Brillanz geehrt, die in der Geschichte dieses Mediums einzigartig sind." Moonves war in der Vergangenheit mehrfach darauf angesprochen worden, wann er Letterman in den Ruhestand schicken werde. Er antwortete darauf: "Das macht man nicht mit einer Fernsehlegende."

Letterman startete seine Late-Night-Karriere 1982 bei dem Sender NBC. 1993 wechselte er zum Konkurrenten CBS, wo er seither die Late Show moderierte. Mit seiner Dienstzeit von 33 Jahren, die er 2015 erreichen wird, übertrifft Letterman sogar Late-Night-Gastgeber Johnny Carson, der 30 Jahre lang das Gesicht der Tonight Show war.



Der deutsche Moderator Harald Schmidt, der vor wenigen Wochen seine letzte Harald Schmidt Show moderierte, hatte David Letterman immer wieder als sein Vorbild bezeichnet. Wann genau dessen letzte Show über die Bühne gehen soll, ist noch nicht klar. "Der exakte Zeitplan seht noch nicht fest", sagte der Moderator. "Aber irgendwann 2015 werden Paul und ich den Laden dicht machen."

Öffentlich bekannt wurde die Nachricht von Lettermans Ruhestand-Plänen über Twitter: Der Bassist der Band R.E.M. bekam die Ankündigung bei der Aufzeichnung der Sendung mit und war der erste, der sie verbreitete. Anschließend äußerten sich noch weitere Prominente zum Abschied der TV-Legende - sogar US-Präsident Barack Obama.