David Letterman avancierte in mehr als drei Jahrzehnten zu einem der beliebtesten Fernsehmoderatoren der USA. Für seine Sendungen bekam er bis heute zwölf Emmy Awards. Im Jahr 2015 will er mit seiner Late Show auf dem Sender CBS aufhören. Ein paar seiner ehemaligen Gäste dürften darüber erleichtert sein. Ein Auftritt bei Letterman ist in den USA, quotenmäßig, zwar Pflicht, birgt aber ein gewisses Risiko: Letterman ist zuweilen ein unberechenbarer Gastgeber und brachte einige skurrile Fernsehmomente an den Tag. Mit seiner Arbeit lieferte Letterman Vorlagen für Formate weltweit, so auch für Die Harald Schmidt Show.

1. Das Megafon (1985)

David Letterman provoziert die Konkurrenz: Mit einem Megafon übertönt er eine Live-Aufzeichnung der Today Show auf NBC. Dabei spielt er einen NBC-Mitarbeiter ohne Hose. Die Kollegen des Senders finden das nur bedingt witzig.





2. Cher schimpft (1986)

Nach Lettermans Spekulationen über Chers Parfum, ihre Hotelrechnung und ihre Late-Show-Scheue schlägt die Sängerin zurück: "Sie sind ein Arschloch."





3. Schlagabtausch (1994)

Madonna ist zu Gast. Sie provoziert. Letterman provoziert. Und das Publikum greift zum Popcorn.







4. Happy Birthday, David! (1995)



Drew Barrymore springt auf Lettermans Tisch, verbiegt tanzend ihren Körper und entblößt schließlich ihre Brüste. Über die Gründe dieser Einlage lässt sich spekulieren. Letterman betrachtet sie als Geburtstagsgeschenk.